Данные клиентов Альфа-банка оказались на черном рынке

Данные кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахования» выставлены на продажу на специализированном сайте, сообщает РБК. Продавец утверждает, что у него есть данные около 3,5 тыс. держателей карт банка и еще почти 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования». В Альфа-банке признали утечку данных небольшого числа людей.

Для проверки данных продавец предложил посмотреть в сумме около 23 договоров. В них содержались фамилия, имя, отчество, номера телефонов, паспортные данные, адреса регистрации и другие сведения. В 11 из 13 договоров по кредитным картам имена отчества и первые буквы фамилий совпадали при попытке перевести деньги по номеру телефона, данные клиентов «АльфаСтрахования» не подтвердились, пишет РБК.

В Альфа-банке подтвердили факт утечки. «На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов... Возникновение данной ситуации не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка»,— сказал представитель банка РБК. По его данным, утечка не представляет угрозы для счетов клиентов, так как в ней нет данных для доступа к ним. Банк проводит расследование для понимания масштаба проблемы и для выявления причин утечки.

«АльфаСтрахование» ввело дополнительные меры безопасности и проводит расследование по факту публикации данных клиентов. «Дальнейшие меры, которые будет предпринимать компания, будут определены на основании результатов расследования»,— сказал представитель «АльфаСтрахования».

Напомним, Сбербанк в начале октября подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. На специализированном форуме заявлялось о наличии данных 60 млн кредитных карт. 23 октября стало известно о еще одной утечке, предположительно, на миллион строк.

Подробнее о последней возможной утечке в Сбербанке — читайте в материале “Ъ” «У клиентов Сбербанка прослушали аудио».