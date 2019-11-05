Минэнерго Украины заявило о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа с РФ, заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель. По его словам, объемы газа в ПХГ такие, что Украина может пройти отопительный сезон вообще без транспортировки или поставок газа.

«Мы готовы к ситуации, в частности, к остановке транспортировки по украинской территории»,— сообщил господин Оржель в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV (цитата по «Прайму»). Министр сказал, что Киев не исключает приоритетность подписания нового договора о транзите газа.

Ранее иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа. Украинская компания просит «Газпром» предоставить «декларацию о поставках газа на неподконтрольные территории».

«Нафтогаз» подал иск к «Газпрому» на $12 млрд в Стокгольмский арбитраж на прошлой неделе. Это заявление было встречным — «Газпром» подал иск в рамках спора о транзитном контракте летом 2019 года.

В конце 2019 года истекает действующее соглашение с «Нафтогазом» на поставки и транзит российского сырья через Украину.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Государственная труба Украины».