Группа сенаторов обвинила Трампа в нарушении закона за дизельную сделку с РФ

Законодатели подчеркнули, что США не должны оказывать финансовую поддержку Кремлю, пока продолжаются боевые действия против Украины. «Соединенные Штаты не должны предоставлять Путину финансовый спасательный круг, пока Россия продолжает убивать украинских мирных жителей. Администрация должна немедленно изменить курс»,— написали сенаторы.