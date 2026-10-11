Группа сенаторов обвинила Трампа в нарушении закона за дизельную сделку с РФ
12.10.2026, 00:00
В США двухпартийная группа из шести сенаторов обвинила президента Дональда Трампа в нарушении закона за сделку по закупке дизельного топлива из России, передает Associated Press. В своем совместном заявлении они указали, что Белый дом не проконсультировался с Конгрессом и не предоставил своему решению никаких объяснений. Сделка, о которой страны объявили 9 октября, идет вразрез с прямым запретом Конгресса на импорт энергоносителей из России, который был принят в 2022 году, заявили сенаторы.
Законодатели подчеркнули, что США не должны оказывать финансовую поддержку Кремлю, пока продолжаются боевые действия против Украины. «Соединенные Штаты не должны предоставлять Путину финансовый спасательный круг, пока Россия продолжает убивать украинских мирных жителей. Администрация должна немедленно изменить курс»,— написали сенаторы.
Среди подписавших заявление — четыре сенатора-республиканца: Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис, а также двое демократов — Джин Шахин и Ричард Блументаль.
Сторонники президента отмечают, что господин Трамп ищет баланс и пытается справиться с ростом цен на энергоносители. «Президент ищет баланс и вынужден принимать трудные решения»,— заявил сенатор-республиканец Джон Баррассо в эфире программы CBS «Face the Nation».
Ранее Минфин США выдал лицензию, которая выводит из-под санкций против России сделки, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и ввозом дизельного топлива российского происхождения. Она будет действовать до 7 апреля 2027 года. Следом правительство России начало частично снимать запрет на экспорт дизельного топлива.