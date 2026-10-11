Нетаньяху потребовал привлечь к ответственности авторов фильма о гибели гражданских в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал начать уголовное расследование в отношении военнослужащих, снявшихся в фильме NAZA. В основу документальной работы о гибели мирных жителей в Газе, представленной на Венецианском кинофестивале, легли анонимные показания 24 израильских военных и сотрудников разведки.