Нетаньяху потребовал привлечь к ответственности авторов фильма о гибели гражданских в Газе
Премьер Израиля инициирует уголовное дело против героев фильма NAZA
11.10.2026, 23:43
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал начать уголовное расследование в отношении военнослужащих, снявшихся в фильме NAZA. В основу документальной работы о гибели мирных жителей в Газе, представленной на Венецианском кинофестивале, легли анонимные показания 24 израильских военных и сотрудников разведки.
Премьер обратился к начальнику Генштаба ЦАХАЛ Эялю Замиру, главе службы безопасности «Шин-Бет» Давиду Зини и генпрокурору Гали Бахарав-Миара с призывом привлечь участников картины к ответственности за разглашение гостайны, клевету и нанесение вреда безопасности страны.
«Существует опасение, что лица, участвовавшие в создании фильма, совершили уголовные преступления, включая серьезные правонарушения, связанные с разглашением секретной информации и нарушением информационной безопасности высокочувствительного разведывательного подразделения»,— заявил господин Нетаньяху (цитата по Times of Israel).
В своих показаниях участники фильма критикуют методы ведения войны в секторе Газа и обвиняют армию Израиля в гибели мирных жителей из-за применения систем целеуказания на базе ИИ.
Армия обороны Израиля отвергла обвинения, назвав показания участников манипулятивными и искажающими реальность. В ЦАХАЛ подчеркнули, что спикеры обладали лишь фрагментами разведданных.