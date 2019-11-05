Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider. Чтобы избежать путаницы, Facebook в понедельник объявила о новом логотипе.

Директор по маркетингу Антонио Лучио заявил, что люди должны знать, какие компании делают продукты, которые они используют. «Мы представляем новый логотип, чтобы четче отличаться от приложения, которое сохранит свой бренд»,— сказал он.

Новый логотип будет представлен на приложениях, таких как Instagram and WhatsApp. Так будет понятно, кто ими владеет, считают в Facebook.