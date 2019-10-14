Главные новости к утру 14 октября

61-летний юрист Кайс Саид побеждает на президентских выборах в Тунисе, следует из данных экзитполов. Досрочные выборы президента были назначены в связи со смертью 92-летнего главы государства Беджи Каида ас-Себси. Официальные результаты голосования будут объявлены во вторник, 15 октября. О задачах нового президента

В России завершается переход на цифровое телевещание. Сегодня последний 21 регион будет отключен от аналогового вещания. Поэтапный переход начался в стране в феврале 2019 года. О результатах цифровизации

В Эквадоре протестующие пошли на примирение с правительством. Поводом к заключению соглашения стало решение президента Ленина Морено восстановить субсидии на топливо. В результате протестов, продолжавшихся больше недели, погибло семь человек, более 1,3 тыс. пострадали.

Новый терминал для внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска принял первый рейс. Терминал был открыт 4 сентября. Его пропускная способность — 3 млн пассажиров в год. На строительство терминала было потрачено более 4,9 млрд руб. О развитии аэропорта

В рамках Договора по открытому небу турецко-американская миссия выполнит полет над Россией, российские военные наблюдатели — над Румынией. Ранее стало известно о намерении США выйти из Договора под предлогом его нарушения со стороны России. О планах США в небе

Первую часть «Матрицы» вновь покажут в российских кинотеатрах. В честь 20-летнего юбилея культовый научно-фантастический фильм можно будет посмотреть в 105 городах России. Картина будет доступна на языке оригинала с русскими субтитрами или в русской озвучке 1999 года. О продолжении саги

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