Кайс Саид лидирует на президентских выборах в Тунисе

Набрав 72% голосов, независимый кандидат Кайс Саид побеждает во втором туре президентских выборов в Тунисе, следует из данных экзитполов. Окончательные результаты выборов будут объявлены Высшей независимой комиссией по выборам во вторник, 15 октября.

Во тором туре голосования на пост президента претендовали два кандидата: 61-летний юрист Кайс Саид и лидер партии «Сердце Туниса» медиамагнат Набиль аль-Каруи. Перед участием в президентской гонке господин аль-Каруи был выпущен из тюрьмы, где содержался после обвинений в коррупции и финансовых махинациях.

Досрочные президентские выборы были назначены в связи со смертью в июле этого года 92-летнего Беджи Каида ас-Себси, руководившего страной последние пять лет. В первом туре приняли участие 26 кандидатов. Всего в Тунисе правом голоса обладает около 7 млн избирателей.

В стране также прошли выборы в парламент, согласно результатам которых партия умеренных исламистов «Ан-Нахда» получила 52 депутатских мандата из 217. Второе место заняла партия аль-Каруи под названием «Кальб Тунис», у нее 38 мест, третье место досталось «Демократическому движению» — 22 мандата. Еще 21 место получила партия «Карама».

О том, на чем придется сосредоточиться новому главе государства, читайте в материале “Ъ”.