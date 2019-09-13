Президент Туниса окажется в чрезвычайном положении

В Тунисе завершилась подготовка к президентским выборам, которые состоятся 15 сентября. На пост президента претендуют 26 кандидатов. При этом основная борьба, как ожидается, развернется между представителем умеренно исламистской партии «Ан-Нахда» Абдель Фаттахом Муру и действующим главой правительства Юсефом Шахедом. Победителю предстоит заняться преодолением экономического кризиса и вопросами безопасности: с 2015 года из-за постоянных террористических атак в стране действует режим чрезвычайного положения.

Изначально выборы должны были пройти 17 ноября, но из-за смерти 92-летнего главы государства Бежи Каида ас-Себси в июле этого года голосование перенесли на середину сентября. Если голосование удастся провести в один тур, то президента изберут за несколько недель до заранее запланированных парламентских выборов — они состоятся 6 октября.

Всего кандидатов — 26. От «Ан-Нахды» на пост президента выдвинулся заместитель председателя этой партии Абдель Фаттах Муру. Его главный конкурент — действующий глава правительства Юсеф Шахед, занимающий свой пост с 2016 года.

Есть в списке и другие политики-тяжеловесы: в частности, бывший министр обороны Абдель Карим аз-Збиди и медиамагнат Набиль Кардави. Предварительные результаты голосования объявят 17 сентября. Второй тур выборов в случае необходимости должен будет состояться до 3 ноября.

Напомним, что до 2011 года в руках президента в Тунисе была сосредоточена практически вся власть. Однако после падения режима Зин аль-Абидина бен Али, правившего с 1987 года, полномочия главы государства ограничили. Теперь президент по большей части занимается вопросами внешней политики, обороны и национальной безопасности.

Перед новым президентом будет стоять целый ряд задач. Экономические реформы, инициированные покойным Бежи Каидом ас-Себси, так и не были доведены до конца из-за разногласий с парламентом. Сокращение бюджетных расходов под давлением МВФ привело к понижению заработной платы при одновременном повышении цен на продукты и топливо. Уровень безработицы в стране в 2019 году, по официальным данным, составляет около 15%, но, согласно экспертным оценкам, в некоторых регионах страны достигает 50%. Страну захлестнула волна забастовок, инициированных тунисскими профсоюзами.

Непростая ситуация и в сфере безопасности: с 2015 года в Тунисе действует чрезвычайное положение, введенное после серии терактов. Попытки отменить режим ЧП в этом году провалились. В конце июня в центре тунисской столицы был совершен очередной теракт, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ). В результате проведенных после этого рейдов были арестованы 25 человек. При этом правозащитники обвинили премьер-министра Юсефа Шахеда в отсутствии справедливого судебного разбирательства.

По мнению руководителя Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василия Кузнецова, перенос президентских выборов на более ранний срок поставил тунисские партии в затруднительное положение: с одной стороны, предвыборную кампанию можно было использовать в качестве «подготовительной» перед парламентской. С другой, как отметил эксперт в разговоре с “Ъ”, победа кандидата на пост президента может в результате привести к тому, что представляемая им партия окажется под жестким прессингом общества.

Елизавета Наумова