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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Происшествия

Машинист тепловоза погиб при атаке БПЛА в ДНР

Машинист тепловоза 1993 года рождения погиб при атаке украинских БПЛА в Донецкой республике. Об этомсообщило управление по документированию военных преступлений Украины главы и правительства ДНР.
По информации властей, удар произошел на железнодорожном перегоне Булавино — Дебальцево. Кроме того, был ранен помощник машиниста — мужчина 1974 года рождения. Тепловоз был поврежден.
Управление также сообщило об атаке беспилотников на пассажирский автобус, который следовал по маршруту Москва — Горловка. Известно о девяти пострадавших и одном погибшем.
Атаки беспилотников
ДНР
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