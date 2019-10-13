Главные анонсы 14–20 октября

14 октября, понедельник
В Саудовской Аравии запланирован визит президента России Владимира Путина.
Мосгорсуд проверит законность приговора активисту Константину Котову, осужденному на четыре года за неоднократное нарушение правил участия в массовых мероприятиях.
В Стокгольме объявят имя лауреата Нобелевской премии по экономике.
В Лондоне объявят победителя литературной Букеровской премии.
Пройдут электронные торги по продаже имущества осужденного экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.
15 октября, вторник
В ОАЭ запланирован визит Владимира Путина.
На Кубе начнется двухдневный визит секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
В подмосковных Мытищах состоится церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым.
В Минске пройдет встреча контактной группы по Донбассу.
В Москве стартует неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week.
16 октября, среда
Чертановский суд Москвы огласит приговор по делу Дмитрия Домани, бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола о хищении 44 млн руб.
Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест заместителя директора «Аэрофлота» Владимира Александрова.
17 октября, четверг
В Брюсселе стартует двухдневная встреча лидеров стран ЕС, на которой обсудят действия Турции в Сирии.
В Киеве суд рассмотрит законность договоров о национализации Приватбанка.
18 октября, пятница
США введут таможенные пошлины на ряд товаров и услуг стран Евросоюза.
19 октября, суббота
В Сербии начнется двухдневный визит премьер-министра России Дмитрия Медведева.
В Лондоне, как ожидается, британский премьер Борис Джонсон представит парламенту на экстренном заседании новое соглашение по «Брекситу».
В Афганистане подведут итоги выборов президента.
20 октября, воскресенье
В России начнется визит делегации парламента КНДР во главе с его председателем Пак Тхэ Соном.
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