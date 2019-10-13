Главные анонсы 14–20 октября

14 октября, понедельник

В Саудовской Аравии запланирован визит президента России Владимира Путина.

Мосгорсуд проверит законность приговора активисту Константину Котову, осужденному на четыре года за неоднократное нарушение правил участия в массовых мероприятиях.

В Стокгольме объявят имя лауреата Нобелевской премии по экономике.

В Лондоне объявят победителя литературной Букеровской премии.

Пройдут электронные торги по продаже имущества осужденного экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.

15 октября, вторник

В ОАЭ запланирован визит Владимира Путина.

На Кубе начнется двухдневный визит секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

В подмосковных Мытищах состоится церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым.

В Минске пройдет встреча контактной группы по Донбассу.

В Москве стартует неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week.

16 октября, среда

Чертановский суд Москвы огласит приговор по делу Дмитрия Домани, бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола о хищении 44 млн руб.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест заместителя директора «Аэрофлота» Владимира Александрова.

17 октября, четверг

В Брюсселе стартует двухдневная встреча лидеров стран ЕС, на которой обсудят действия Турции в Сирии.

В Киеве суд рассмотрит законность договоров о национализации Приватбанка.

18 октября, пятница

США введут таможенные пошлины на ряд товаров и услуг стран Евросоюза.

19 октября, суббота

В Сербии начнется двухдневный визит премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В Лондоне, как ожидается, британский премьер Борис Джонсон представит парламенту на экстренном заседании новое соглашение по «Брекситу».

В Афганистане подведут итоги выборов президента.

20 октября, воскресенье

В России начнется визит делегации парламента КНДР во главе с его председателем Пак Тхэ Соном.