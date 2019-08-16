Цена вопроса

Региональное телевидение — это около полутора тысяч телеканалов. Кто-то вещает круглосуточно, кто-то производит час контента в день. Перевод телевещания с аналога на цифру делает этот рынок еще более фрагментированным. Посмотрим, какие региональные каналы сейчас существуют и что важно понимать в связи с цифровизацией.

В каждом субъекте РФ есть филиал ВГТРК, который выходит в цифровой эфир каналов «Россия 1» и «Россия 24». Рекламу у него продает агентство «Регион-Медиа» (часть Национального рекламного альянса). Некоторые филиалы стали запускать новые круглосуточные каналы, которые добавляются в местные кабельные сети и федеральные OTT-сервисы: «Восток 24», «Кавказ 24», «Башкортостан 24». Вместе с тем рекламные врезки ГТРК в OTT-сервисы не попадают.

Еще один сегмент рынка — обязательные общедоступные телеканалы, работающие в 81 субъекте РФ на 21-й кнопке. Как правило, они принадлежат местной власти, вещают в аналоговом эфире, бесплатно в кабеле, платно в спутнике (около 25 каналов) и чаще всего бесплатно в OTT-сервисах. С ноября 2019 года будут запущены врезки этих телеканалов в цифровой эфирный сигнал канала ОТР в объеме до пяти часов в день. Для регионального телеканала это бесплатный первый заход в цифру, но монетизировать врезки практически невозможно.

В городах вещают также муниципальные каналы. Сейчас они работают в аналоговом эфире, платно в кабеле, а также в OTT-сервисах. Закон предоставляет региональным телеканалам возможность получить бесплатный кабель, но не касается цифры. Благодаря усилиям индустрии муниципальным каналам удалось получить 22- кнопку. Надеюсь, что процедура выбора каналов начнется осенью-зимой, хотя документы, описывающие правила выбора, до сих пор не опубликованы, и критерии будут похожи на отбор вещателей из субъектов. Однако важно учесть, что конкурсы по отбору займут много времени: первыми планируется выбирать каналы в городах с населением более 100 тыс. человек, а их около 150.

Наконец, в России много каналов с сетевым партнером, это чаще всего ТНТ, СТС, РЕН ТВ, где в определенные часы выходили региональные врезки — новости, собственные программы, утреннее шоу и рекламные блоки. Именно рекламой и зарабатывали эти каналы. Но история с цифровизацией привела к тому, что эти каналы, чаще всего независимые, коммерчески успешные, медленно умирают. Сетям больше не нужны региональные партнеры. Вещать в аналоге такие каналы не могут, так как пришло расторжение договора от сети, вещать в кабеле — тоже, так как происходит дублирование, а в OTT-сервисы их не берут. Монетизироваться в OTT-сервисах и соцсетях пока получается с большим трудом. Охват, число уникальных посетителей, просмотров не дотягивают до топа, который был доступен раньше. Единственная надежда — выиграть 22-ю кнопку в своем городе. Но некоторые телеканалы уже закрылись.

Сейчас в России переход на цифровое вещание ставит на грань выживания 95% всех региональных каналов. Конечно, у них есть возможность продлить разрешения на вещание в аналоге до августа 2020 года. Но по уже отключившим аналог регионам видно, что аудитория мигрирует в цифру молниеносно. Остается надежда только на то, что после президентского поручения в законодательстве появятся меры, которые смогут обеспечить вещание региональных телеканалов в цифровой среде.

Александр Широких, гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей