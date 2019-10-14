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Новый терминал аэропорта Хабаровска принял первый рейс

Новый терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска принял первый рейс, сообщило «РИА Новости». Терминал был открыт президентом России Владимиром Путиным 4 сентября. На строительство терминала было потрачено около 4,9 млрд руб.

Рейс 305 авиакомпании Nordwind, прилетевший из Москвы, стал первым рейсом терминала. Как сообщили агентству в пресс-службе аэропорта, полностью перевести обслуживание рейсов в новый терминал планируется до конца октября. Пропускная способность построенного терминала — 3 млн пассажиров в год, сейчас весь аэропорт Хабаровска ежегодно обслуживает около 2 млн пассажиров.

Строительство еще одного терминала, для международных перелетов, с ежегодной пропускной способностью 1 млн человек планируется начать в 2020 году. Инвестиции в строительство оцениваются в 1 млрд руб.

О том, как на территории аэропорта «Почта России» строит логистический центр,— в материале “Ъ” «Посылки зайдут в хаб».

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