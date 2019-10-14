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В Эквадоре протестующие пошли на примирение с правительством

Представители коренных национальностей Эквадора согласились прекратить протесты в связи с решением властей страны аннулировать указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, сообщило AFP со ссылкой на представителя ООН в Эквадоре.

Напомним, причиной беспорядков в стране, продолжавшихся с начала октября, стало решение властей отменить субсидии на топливо, в результате чего цены в стране выросли на 120%. Во время беспорядков и столкновений протестующих с полицией погибли семь человек, пострадало более 1,3 тыс. Президент Ленин Морено предложил лидерам протестов — представителям коренных национальностей Эквадора — провести переговоры и заключить соглашение.

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