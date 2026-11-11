Долги вернут топливом
Управляющий экс-владельца Ильского НПЗ оспаривает продажу завода
Финансовый управляющий признанного банкротом бывшего владельца Ильского НПЗ Юрия Шамары хочет вернуть в конкурсную массу должника долю в управляющей заводом компании, которую предприниматель продал в 2025 году. Стоимость всего бизнеса оценивается более чем в 6 млрд руб. Позицию осложняет требование вернуть 50%, которыми бизнесмен владел не напрямую.
Сделки по продаже долей в Ильском НПЗ Юрием Шамарой могут быть признаны недействительными. С соответствующим заявлением финансовый управляющий Шамары обратился в Арбитражный суд Московской области 9 ноября, оно опубликовано в реестре юридически значимых сведений.
Управляющий просит признать недействительными два соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи долей в ООО «Ильский НПЗ» от марта 2025 года, соглашение об осуществлении прав участников общества и акцепт безотзывной оферты на заключение договора купли-продажи долей. Одновременно управляющий просит применить последствия недействительности сделок и возвратить в конкурсную массу Юрия Шамары 50% ООО «Ильский НПЗ», которыми тот владел напрямую, а также возвратить 50% компании, принадлежавшие ООО КНГК господина Шамары. Общая стоимость долей — 6,2 млрд руб.
Юрий Шамара продал Ильский НПЗ в Краснодарском крае мощностью по переработке 6,6 млн тонн нефти в год в 2025 году компании «Орион», учрежденной Анастасией Пучковой. В сентябре 2026 года 20% в ООО «Ильский НПЗ» получил Сергей Гриб, владелец торговца нефтепродуктами «Омега Энерджи». В этом году в рамках судебного спора с «Орионом» о взыскании более 900 млн руб. господин Шамара указывал, что новый собственник Ильского НПЗ входит в одну группу с «Омега Энерджи» (см. “Ъ” от 9 июня).
Процедура банкротства — реструктуризация долгов в отношении Юрия Шамары — введена в конце 2025 года по заявлению банка «Зенит» из-за долга около 1 млрд руб. Заявления о включении в реестр кредиторов подали Ильский НПЗ и «Омега Энерджи» с правами требования 5,95 млрд и 1,21 млрд руб. соответственно, банк «Россия» (8 млрд руб.) и т. д. “Ъ” направил вопросы в Ильский НПЗ, «Омега Энерджи», банки «Зенит» и «Россия».
168,38 миллиарда рублей
составила выручка Ильского НПЗ в 2025 году
Партнер, руководитель практики разрешения споров адвокатского бюро «Нортия» Денис Гудков обращает внимание, что сделки по продаже долей заключены менее чем за год до того, как суд принял заявление о банкротстве Юрия Шамары. «В таком случае управляющему достаточно доказать, что доли продали существенно дешевле их реальной стоимости. Доказывать, что покупатель действовал недобросовестно, не нужно»,— поясняет юрист. По его словам, точного порога, при котором цена считается заниженной, закон не устанавливает, поэтому многое решит судебная экспертиза.
Ключевым станет вопрос о реальной цене и о том, получил ли должник оплату на самом деле, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров. Если ответчик подтвердит рыночную стоимость долей с учетом долговой нагрузки завода и фактические расчеты, суд, скорее всего, откажет в удовлетворении заявления по мотиву неравноценности, отмечает он. По словам господина Хантимирова, позицию управляющего усложняет и требование вернуть 50%, принадлежавшие КНГК, поскольку компания не выступает должником в этом деле. Для этой части требований понадобятся общегражданские основания, доказать которые значительно труднее, замечает он.
Как поясняет Денис Гудков, если доля в 50% вернется в имущество Юрия Шамары, покупатель сможет потребовать от него возврата уплаченного. По его словам, на этапе процедуры реструктуризации долгов распорядиться долей можно только с согласия финансового управляющего. Принудительно продать долю можно, только когда суд перейдет к реализации имущества должника, порядок продажи утверждают кредиторы, а если они не договорятся — суд, продолжает юрист. Господин Гудков добавляет, что сначала само общество вправе выкупить долю, выплатив кредиторам ее стоимость, либо это могут сделать другие участники, если примут такое решение единогласно. Владимир Хантимиров оценивает вероятность перехода доли к стороннему инвестору невысоко: «Половина долей в компании без корпоративного контроля, к тому же с крупными обязательствами самого завода, вероятнее всего, малопривлекательна для внешнего покупателя».
Старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев также отмечает, что для стороннего инвестора пакет в 50% может быть менее привлекателен из-за необходимости согласовывать управление со вторым участником и риска корпоративного тупика.
Газета «Коммерсантъ» №209от 12.11.2026, стр. 9