Долги вернут топливом

Как поясняет Денис Гудков, если доля в 50% вернется в имущество Юрия Шамары, покупатель сможет потребовать от него возврата уплаченного. По его словам, на этапе процедуры реструктуризации долгов распорядиться долей можно только с согласия финансового управляющего. Принудительно продать долю можно, только когда суд перейдет к реализации имущества должника, порядок продажи утверждают кредиторы, а если они не договорятся — суд, продолжает юрист. Господин Гудков добавляет, что сначала само общество вправе выкупить долю, выплатив кредиторам ее стоимость, либо это могут сделать другие участники, если примут такое решение единогласно. Владимир Хантимиров оценивает вероятность перехода доли к стороннему инвестору невысоко: «Половина долей в компании без корпоративного контроля, к тому же с крупными обязательствами самого завода, вероятнее всего, малопривлекательна для внешнего покупателя».