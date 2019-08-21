«Матрица» снова захватит киноэкраны

Четвертая часть «Матрицы» все же выйдет на экраны: роль хакера Нео, как и в оригинальной трилогии, сыграет Киану Ривз, а режиссером нового фильма выступит Лана Вачовски. Детали сюжета пока держатся в секрете. Последний фильм знаменитой трилогии вышел 16 лет назад. По словам критиков, те картины опередили свое время как по уровню спецэффектов, так и по философскому посылу. Чем удивит новый фильм? И повторит ли успех предыдущих частей? Расскажет Илья Сизов.

Хакеры Нео и Тринити снова, как и 20 лет назад, увязли в матрице — так, по версии пользователей Сети, могут выглядеть первые кадры четвертого фильма. Первая часть вышла еще в 1999 году и стала прорывом. Идея о том, что наша реальность — это иллюзия, которой на самом деле управляют машины, захватила умы зрителей и обеспечила картинам надежную аудиторию поклонников. Лента получила четыре «Оскара», в основном — в технических номинациях. Одним из главных достижений фильма стали спецэффекты. Зрители до сих пор помнят кадры с пулями, которые замерли в воздухе, и бегущий зеленый шрифт — код Матрицы.

Новость о выходе четвертой части критики и зрители восприняли положительно. Правда, многие задаются вопросом, о чем же будет новый фильм — ведь главные герои, Нео и Тринити, погибли в конце третьей части. Между тем, многие идеи о нашей реальности стали еще более актуальными, чем 20 лет назад, признается режиссер Лана Вачовски. И с этим трудно поспорить, отметил президент компании «Царь Pictures» Александр Изотов. Но в этот раз, по его словам, выбор режиссера вызывает опасения: «Философский аспект будет играть большую роль, потому что ситуация за последние 20 лет не улучшилась, а даже ухудшилась, — мы в матрице еще более глубоко увязли.

Но есть большие шансы, что фильм не удастся.

Провалы фильмов, которые после "Матрицы" снимали братья, потом брат с сестрой, а теперь сестры Вачовски, связаны с тем, что они, наверное, пытаются найти свой киноязык. Но пока же у них получается только закопать в землю деньги инвесторов. То, что внимание к этому проекту будет приковано, это однозначно. Но под вопросом остается — соберет ли он кассу».

Трилогия «Матрица» собрала в мировом прокате более $1,5 млрд. Как четвертая часть сможет привлечь людей в кинотеатры? Новый взгляд на вселенную трилогии точно будет интересен поклонникам предыдущих фильмов, уверены критики. Немалую аудиторию привлечет и сам Киану Ривз, который переживает новую волну популярности.

Особый акцент создатели фильма сделают на спецэффектах, подытоживает гендиректор российского представительства компании Comscore Роман Исаев: «Вачовски наверняка сохранят свой подход к каким-то визуальным моментам — все эти slow motion и так далее.

Сейчас во главу угла также будут поставлены какие-то моменты, чтобы зритель действительно удивился, ахнул, восхитился.





Без этого, наверное, не было бы смысла затевать новую историю. Не показывать же просто постаревшего на 20 лет Киану Ривза, который все так же машет ногами. Наверное, это было бы смешно».

Как пишут профильные издания, картина будет не продолжением, а приквелом, то есть расскажет о событиях, которые происходили до первой «Матрицы». Пользователи Сети предлагают и свои версии сюжета, например, что у «Матрицы» существует несколько уровней, и теперь Нео и Тринити просто перейдут на новый и продолжат борьбу с машинами там.

Как ожидается, съемки четвертой части «Матрицы» начнутся в следующем году.