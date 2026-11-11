Экспорт перетекает на Восток
Мониторинг внешней торговли
Объем внешнеторгового оборота России в январе—сентябре вырос на 13,9% к сопоставимому периоду 2025 года, до $576,2 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба РФ. Экспорт за десять месяцев вырос на 13,7%, до $346,5 млрд, импорт — на 14,1%, до 229,7 млрд. Положительное сальдо торгового баланса достигло $116,8 млрд против $103,2 млрд годом ранее.
Более трех четвертей внешнеторгового оборота пришлось на поставки в Азию (72,1%). Экспорт в страны макрорегиона за десять месяцев увеличился на 17,7%, до $277,5 млрд, а импорт — на 17,6%, до 158,1 млрд. Крупнейшим торговым партнером РФ на этом направлении остается Китай. По данным Главного таможенного управления КНР (российская ФТС разбивки по странам давно не дает), в январе—сентябре взаимный товарооборот вырос на 30,6% год к году, до $214,3 млрд. Пекин преимущественно наращивает закупки минеральных продуктов (прежде всего нефти) и сельхозпродукции из РФ, а Москва увеличивает импорт китайской электроники и высокотехнологичной продукции.
На остальных направлениях динамика торговли оказалась слабее. Товарооборот России со странами Европы вырос на 5,9%, до $100,7 млрд. Поставки из РФ на европейский рынок увеличились на 2,3%, до $44,5 млрд, в обратном направлении — из Европы в Россию — на 8,9%, до $56,2 млрд (в статистике ФТС к Европе относится и Белоруссия). Торговля России с Африкой фактически стагнировала: товарооборот увеличился лишь на 0,7%, до $19,4 млрд. Со странами Америки товарооборот снизился на 4%, до $20,3 млрд.
Основным источником увеличения экспортной выручки РФ остаются минеральные продукты (плюс 14,3% к десяти месяцам прошлого года, $194,8 млрд). Подъем также продемонстрировали экспорт металлов и изделий из них (плюс 21,8%, до $63,5 млрд), продовольствия и сельхозсырья (плюс 15,6%, до $31,8 млрд). Что касается товарного импорта, то почти половину всего прироста обеспечило транспортное оборудование (плюс 16,1%, до $112,4 млрд). Ввоз химической продукции увеличился на 11,3%, до $44,8 млрд.
Большинство внешнеторговых расчетов РФ уже осуществляются в рублях. Согласно данным ЦБ, в августе в рублях было получено 69,3% доходов от экспорта товаров и услуг. Доля российской валюты в расчетах за поставки в страны Азии выросла до 68,6% с 47,6% годом ранее. Доля юаня и других валют макрорегиона при этом снизилась до 22,8% с 42% годом ранее — прежде всего, это произошло из-за опасений китайских банков по поводу возможных вторичных санкций США.
Газета «Коммерсантъ» №209от 12.11.2026, стр. 2