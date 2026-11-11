Экспорт перетекает на Восток

Более трех четвертей внешнеторгового оборота пришлось на поставки в Азию (72,1%). Экспорт в страны макрорегиона за десять месяцев увеличился на 17,7%, до $277,5 млрд, а импорт — на 17,6%, до 158,1 млрд. Крупнейшим торговым партнером РФ на этом направлении остается Китай. По данным Главного таможенного управления КНР (российская ФТС разбивки по странам давно не дает), в январе—сентябре взаимный товарооборот вырос на 30,6% год к году, до $214,3 млрд. Пекин преимущественно наращивает закупки минеральных продуктов (прежде всего нефти) и сельхозпродукции из РФ, а Москва увеличивает импорт китайской электроники и высокотехнологичной продукции.