Вблизи Москвы сбиты два беспилотника
Собянин: силы ПВО сбили вблизи Москвы два беспилотника
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
В 23:30 мск 11 ноября прием и отправку самолетов остановил московский аэропорт Жуковский. В районе аэропорта Домодедово вводили ограничения на использование воздушного пространства. Оба аэропорта возобновили работу в полночь. В 2:00 мск Домодедово остановил работу.