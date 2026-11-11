Вблизи Москвы сбиты два беспилотника

В 23:30 мск 11 ноября прием и отправку самолетов остановил московский аэропорт Жуковский. В районе аэропорта Домодедово вводили ограничения на использование воздушного пространства. Оба аэропорта возобновили работу в полночь. В 2:00 мск Домодедово остановил работу.