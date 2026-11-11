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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Происшествия

Вблизи Москвы сбиты два беспилотника

Собянин: силы ПВО сбили вблизи Москвы два беспилотника
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
В 23:30 мск 11 ноября прием и отправку самолетов остановил московский аэропорт Жуковский. В районе аэропорта Домодедово вводили ограничения на использование воздушного пространства. Оба аэропорта возобновили работу в полночь. В 2:00 мск Домодедово остановил работу.
Атаки беспилотников
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