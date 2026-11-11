Сток разгоняет доплату

Крупные лизинговые компании выбирают одну из двух стратегий при реализации стоковой техники: снижать цену для ускорения продаж или сохранять и повышать ее, ориентируясь на рыночные колебания, говорит господин Саруханов. Переоценка стока — стандартная регулярная практика, а решение о выборе одной из этих стратегий компания принимает самостоятельно, отмечает он. «Мы гибко подходим к этому вопросу и стараемся сохранять баланс интересов двух сторон — своих и лизингополучателей. При этом поддерживать высокие темпы продаж стоковой техники становится все сложнее, поскольку она устаревает»,— добавляет он.