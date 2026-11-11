Сток разгоняет доплату
Подержанные грузовики из запасов лизинговых компаний стали дорожать
Рост спроса на грузовые автомобили с пробегом из-за удорожания новых машин стимулирует лизинговые компании пересматривать работу со стоком. Вместо ускоренного сокращения запасов ряд участников рынка переходит к реализации техники, повышая ценник. Риски несет постепенное устаревание моделей из запасов.
Выросшие цены на новые грузовые автомобили приводят к изменениям в работе со стоком у лизинговых компаний: от больших скидок в начале года и принципа «быстрее продать» отрасль переходит к повышению стоимости таких машин, рассказывают собеседники “Ъ”.
Всего на балансе лизинговых компаний сейчас около 50 тыс. единиц изъятой техники, отмечает директор по рискам ГК «Интерлизинг» Антон Мелехин, грузовики занимают примерно 44% всего объема. «Эта цифра держится уже больше полутора лет»,— напоминает топ-менеджер.
Постепенное увеличение ценников на грузовую технику в стоке — реакция на рост спроса, считает собеседник “Ъ”. По данным Национального агентства промышленной информации, средняя стоимость новых грузовых автомобилей в России в октябре увеличилась на 24,5%, до 11,21 млн руб., подержанных машин — на 3%, до 4,49 млн руб. «Покупательская активность остается низкой, при этом продавцам необходимо обеспечивать маржинальность бизнеса в текущих реалиях, когда увеличились утильсбор, а также затраты на производство и комплектующие»,— говорит заместитель руководителя управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Артур Саруханов.
Источник “Ъ” отмечает, что в новом сегменте «все адекватное по качеству и цене» выбрали к четвертому кварталу и спрос переключился на грузовики с пробегом.
Интерес к подержанной технике объясняется высокой стоимостью новых машин и стремлением перевозчиков ограничить затраты на обновление автопарка, добавляет заместитель гендиректора «ВТБ Лизинга» Александр Ганчев. В ноябре цены моделей с пробегом, по данным собеседника “Ъ”, увеличились на 15–20%. Изменение рыночной ситуации подталкивает лизинговые компании к переоценке работы со стоком, рассуждает он.
Руководитель по реализации изъятого имущества компании «Флит Лизинг» (входит в «Инсайт Лизинг») Артем Збойков подтверждает трансформацию подхода. Если в начале года приоритетом было ускорение продаж и высвобождение ресурсов, напоминает он, то сейчас «Флит Лизинг» в большей степени ориентируется на достижение оптимальной цены. «Дисконт зависит прежде всего от технического состояния конкретного автомобиля и его местонахождения. Наша задача — продавать технику по справедливой рыночной цене»,— подчеркивает топ-менеджер.
В связи с предстоящим повышением сборов действительно можно ожидать повышения цен на грузовую технику, добавляет гендиректор ЛК «Европлан» Илья Ноготков. Однако этот эффект не мгновенный, продолжает топ-менеджер, а цены во многом зависят от объемов спроса и предложения на рынке автомобилей с пробегом. «Пока мы видим на рынке достаточно большие стоки стареющей техники и спрос на уровне прошлого года и значительно ниже уровня 2023–2024 годов, поэтому цены пока держатся низко»,— говорит он.
31,8 тысячи штук
составили продажи новых тяжелых грузовых автомобилей (HCV) в России за десять месяцев 2026 года, по данным «Автостата»
Цены на вторичном рынке сильнее различаются по регионам и зависят от местного предложения: где больший ассортимент грузовиков с пробегом, там и цены ниже, рассказывает господин Мелехин. По его словам, в сделках «Интерлизинга» движение цен на технику с пробегом разнонаправленное и во многом зависит от состава сделок. «Устойчивого роста вслед за новой техникой мы не видим»,— уточняет топ-менеджер.
Крупные лизинговые компании выбирают одну из двух стратегий при реализации стоковой техники: снижать цену для ускорения продаж или сохранять и повышать ее, ориентируясь на рыночные колебания, говорит господин Саруханов. Переоценка стока — стандартная регулярная практика, а решение о выборе одной из этих стратегий компания принимает самостоятельно, отмечает он. «Мы гибко подходим к этому вопросу и стараемся сохранять баланс интересов двух сторон — своих и лизингополучателей. При этом поддерживать высокие темпы продаж стоковой техники становится все сложнее, поскольку она устаревает»,— добавляет он.
Несмотря на тенденцию к росту цен на грузовики из стока, продажа таких машин для большинства лизинговых компаний все еще в первую очередь способ сократить потери по дефолтному договору, а не источник прибыли. «Это скорее вынужденный шаг, поэтому крупные игроки прикладывают максимум усилий, чтобы сделать его маржинальным»,— считает господин Саруханов. В «Европлане» выделяют работу со стоком в отдельное бизнес-направление: за январь—сентябрь доход компании от продажи таких машин составил 712 млн руб. (16,5% от чистой прибыли).
Опрошенные “Ъ” участники рынка прогнозируют дальнейший рост спроса на грузовики с пробегом. Такая техника со стоков лизинговых компаний продается достаточно быстро: от одного до нескольких месяцев, уточняет господин Мелехин. «В следующем году спрос на новые (только локализованные) транспортные средства может подстегнуть возможная программа субсидирования лизинга от Минпромторга»,— добавляет Илья Ноготков.
Газета «Коммерсантъ» №209от 12.11.2026, стр. 7