Первую часть «Матрицы» вновь покажут в российских кинотеатрах

Первую часть научно-фантастического фильма «Матрица» покажут в 105 российских городах, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании «Маурис Филм». Как ранее писал “Ъ”, юбилейный (в честь двадцатилетия картины) релиз на территории России стал возможен благодаря сотрудничеству российской кинокомпании «Маурис Филм» и мэйджора Warner Bros.

«Матрица» будет показана в двух версиях: оригинал на английском языке с русскими субтитрами и дубляж озвучки 1999 года. Фильм выйдет в высококачественном формате 4К во всех крупных сетях кинотеатров страны.

Первая часть «Матрицы» 20 лет назад собрала в мировом прокате рекордные $460 млн и получила четыре премии «Оскар».

В августе 2019 года в Warner Bros. подтвердили создание продолжения культового фильма. Режиссером и сценаристом «Матрицы-4» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити. По информации СМИ, съемки картины намечены на середину 2020 года. Детали сценария остаются пока неизвестны.

О том, что известно о четвертой части картины,— в материале “Ъ FM” «Матрица снова захватит киноэкраны».