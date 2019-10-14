Турецко-американская миссия выполнит полет над Россией в рамках Договора по открытому небу

С 14 по 18 октября американские и турецкие наблюдатели выполнят наблюдательный полет над территорией России в соответствии с Договором по открытому небу (ДОН), сообщила газета Минобороны России «Красная звезда». Российские военные наблюдатели в рамках соглашения пролетят над Румынией.

Договор по отрытому небу, подписанный в 1992 году и вступивший в силу в 2002 году, позволяет 34 странам, в том числе России и США, осуществлять разведывательные полеты над территориями друг друга.

Совместная турецко-американская миссия выполнит полет на турецком самолете наблюдения СН0235. Россия совершит полет на АН-30Б дальностью в 900 км.

Напомним, ранее стало известно, что США могут выйти из ДОН под предлогом его нарушения со стороны России. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, такой шаг сделает ситуацию с безопасностью в Европе еще более неустойчивой и менее предсказуемой.

Подробнее о том, какие нарушения нашли США у России,— в материале “Ъ” «Договор дороже неба».