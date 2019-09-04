Посылки зайдут в хаб

В нынешнем году начнется основной этап строительства логистического центра «Почты России» в Хабаровске, запуск которого в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года. К 2022 году через центр будут ежемесячно проходить порядка 14,1 млн отправлений внутрироссийской и международной почты. А реализация такого масштабного проекта обеспечит регион минимум 800 дополнительными высокотехнологичными рабочими местами.

Начиная с прошлого года «Почта России» и ВТБ реализуют масштабный проект модернизации логистической сети, который призван стать основой для создания в России единой платформы онлайн-торговли. Проект включает в себя строительство 38 логистических центров в 34 городах страны, а общий объем инвестиций оценивается более чем в 20 млрд руб. В число городов, включенных в программу «Почты России», вошел Хабаровск, который является одним из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего Востока.





«Почта» создает на территории хабаровского аэропорта логистический почтовый центр (ЛПЦ) с автоматизированной сортировкой и местом международного почтового обмена. Он станет единственным на Дальнем Востоке и будет обрабатывать как внутрироссийскую, так и международную почту. Общий бюджет проекта составит около 2,6 млрд руб., при этом инвестиции в регион, необходимые на проектирование, строительство и обеспечение центра инфраструктурой, оцениваются в 1,6 млрд руб., а стоимость современного почтового оборудования, которое будет интегрировано с информационной системой компании,— в 1 млрд руб.

Для компании этот проект — один из ключевых в субъекте. В рамках визита на Дальний Восток генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов посещал строительную площадку. Создание логистического центра обусловлено ростом объема почтовых отправлений, в том числе из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Сейчас до 90% всех почтовых отправлений с товарными вложениями поступает в Хабаровский край именно с этих направлений.

Руководитель департамента финансирования инфраструктуры «ВТБ Капитала» Олег Панкратов отмечает: «Мы рады принять участие в реализации проекта строительства логистических центров совместно с нашим давним партнером «Почтой России». НЛТ, объединив в себе ключевую экспертизу ее основателей, станет одним из сильнейших игроков на логистическом рынке страны и удовлетворит запросы населения в качественном, доступном и быстром сервисе по доставке товаров по всей России. Реализация проекта является важным шагом на пути создания современной системы электронной торговли в стране».

Открытие логистического центра в краевой столице позволит оптимизировать почтовые маршруты, существенно увеличить скорость доставки, повысить надежность и сохранность посылок. Планируемый среднемесячный объем почтовых отправлений, проходящих через ЛПЦ, в 2022 году составит 14,1 млн штук, а общая пропускная способность центра — более 270 млн отправлений в год.

Хабаровский ЛПЦ станет ключевым звеном всей логистической сети «Почты России» на Дальнем Востоке. Доставка отправлений до логистического центра будет осуществляться всеми видами транспорта, включая регулярные и местные авиарейсы. Также центр будет работать с «Почтой Китая», принимая отправления из расположенного на северо-востоке Китая Харбина. С Дальнего Востока отправления будут идти через Хабаровский ЛПЦ по всей стране, в том числе в Москву, а также в европейские хабы «Почты России». Для повышения качества оказания услуг «Почта России» планирует использовать самолеты ТУ-204–100С для доставки писем и посылок из Москвы в Хабаровск и обратно, а также в страны Азии и Европы.

Проект органично вписывается в концепцию создания крупного транспортно-логистического узла на территории аэропорта, отмечал ранее председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк. По его словам, строительство ЛПЦ «Почты России» и комплексное развитие аэропорта Хабаровск хорошо синхронизированы по целям и срокам. «Уверен, что сотрудничество с "Почтой России", успешная реализация наших планов будут способствовать раскрытию транзитного потенциала аэропорта, города и Хабаровского края в целом»,— считает господин Басюк. На территории аэропорта логистический центр займет участок в 5,4 га, общая площадь застройки составит 19 460 кв. м. В тестовом режиме логистический центр заработает в октябре 2020 года, а ввод объекта в полную эксплуатацию запланирован уже на декабрь 2020 года.

Всего в стране будет создано 38 распределительных центров, которые «Почта России» и ВТБ создают для развития онлайн-торговли. Помимо Хабаровска и Новосибирска современные логистические центры с полностью автоматизированной сортировкой также планируется построить в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Сейчас уже такие логистические центры действуют во Внуково и Казани. Кроме того, модернизация затронет магистральные сортировочные центры в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, в том числе и во Владивостоке, где появятся сортировочные центры с малыми средствами автоматизации.

Мария Корнева