Травмы без последствий

Юристы из «Зоны права» и «Комитета против пыток» проанализировали, как Следственный комитет России (СКР) отреагировал на 22 заявления об избиении участников протеста полицейскими — их подали митингующие и случайные прохожие, задержанные на оппозиционных акциях. Правозащитники обращают внимание, что сегодня исполняется месяц с последнего на данный момент силового разгона летних московских протестов. По закону СКР должен в течение 30 дней проверить заявления, однако ни одного дела против полицейских до сих пор не возбуждено, хотя у пострадавших зафиксированы серьезные травмы, например, перелом ноги или сотрясение мозга. Протестующих за это время успели приговорить к реальным срокам заключения за «удар по шлему» росгвардейца или попытку «потянуть полицейского за руку».

10 августа на проспекте Сахарова состоялся согласованный 50-тысячный митинг «Вернем себе право на выборы». Акция прошла мирно, но позже часть протестующих отправились на «прогулку» к зданию администрации президента РФ. Полиция показательно жестко задержала более ста человек; следующие акции, согласованные и несогласованные, прошли уже без массовых задержаний. «Граждан избивали 12 июня, 27 июля, 3 августа и 10 августа,— перечислил координатор "Зоны права" Булат Мухамеджанов.— По закону СКР должен рассматривать жалобы граждан на полицейское насилие за 30 дней. 10 сентября прошел месяц с последнего применения насилия силовиками на протестах». По словам господина Мухамеджанова, в производстве «Зоны права» и «Комитета против пыток» в настоящий момент находится в общей сложности 22 заявления в СКР об избиении полицейскими и Росгвардией.

Правозащитники подготовили для “Ъ” подробную справку по каждому заявлению.

Трое заявителей — несовершеннолетние.

15-летнего Константина Спиридонова, по его словам, сотрудник Росгвардии ударил в глаз 27 июля на Тверской улице. Мать подростка Юлия Спиридонова обратилась в СКР, но ответа так и не получила. 17-летнего Валерия Теневого задержали 12 июня на несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Позже медики зафиксировали у него ушибы и сотрясение мозга, но СКР отказался возбуждать уголовное дело. У 17-летнего Александра Костюка оказались такие же травмы после задержания 3 августа. Его мать подала заявление в СКР, но ведомство отказалось его рассматривать; эту позицию поддержал и Тверской районный суд.

Пожалуй, самым громким делом о полицейском насилии стал случай Константина Коновалова, которому сломали правую ногу при задержании — еще за два часа до начала протестной акции.

Господин Коновалов утверждает, что всего лишь совершал спортивная пробежку по Тверской — и был избит шестью полицейскими.

«Врачи говорят, что в этом году я не начну бегать, я полностью лишен возможности вести привычную активную жизнь, это ужасно,— сказа он “Ъ”.— Я намерен бороться, потому что издевки, с которыми рассматривается мое заявление, не имеют никакого оправдания, как и тот садизм, с которым полицейские били меня». СКР не стал рассматривать заявление господина Коновалова, говорят правозащитники, а Тверской райсуд отказался удовлетворить жалобу на ведомство.

«Закрытый перелом наружного надмыщелка левого плеча без смещения» — так в досье «Зоны права» описана травма Николая Андреичева, задержанного 27 июля на Сретенском бульваре. 21 августа его заявление о преступлении поступило в СКР. В тот же день, согласно досье, заявления в СКР направили: Александр Глушак (задержан 27 июля; «открытая рана грудной клетки, ушибы, ссадины»); Михаил Файто (задержан 3 августа; «повреждения связок пальца левой кисти, ушибы, ссадины»); Александр Свидерский (задержан 3 августа; «били по почкам», «зафиксирован ушиб»); Петр Хромов (задержан 3 августа; «растяжение связок и ушиб левого локтевого сустава»).

Единственная на данный момент подвижка есть по делу господина Хромова, который сам является сотрудником «Комитета против пыток» и выходил на акцию в качестве наблюдателя: центральный аппарат СКР сообщил о направлении его заявления в ГСУ СКР по Москве.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов рассказал “Ъ”, что совет «в ближайшие дни должен получить ответы на запросы с требованием предоставить информацию о действиях сотрудников ведомств на протестных акциях в Москве». «Мы направляли запросы в МВД, Росгвардию, Генпрокуратуру и СКР, но пока ответы получены не от всех ведомств, предпринимать дальнейшие действия рано. Однако уже сейчас я могу сказать: если пострадавшие считают, что при рассмотрении жалоб нарушаются их права, необходимо обращаться в прокуратуру»,— подчеркнул господин Федотов. «Шансы, что дела удастся возбудить в России, стремятся к нулю. Мы намерены жаловаться на неэффективное расследование в Европейский суд по правам человека»,— сообщил “Ъ” Булат Мухамеджанов.

Напомним, СКР обвинил как минимум шестерых протестующих в применении насилия по отношению к представителям власти (ст. 318 УК РФ). Часть из них уже осуждены. За «удар по шлему сотрудника Росгвардии» Кирилл Жуков приговорен к трем годам колонии общего режима. За «бросок урны», которая даже не попала в полицейского, Евгений Коваленко приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Данил Беглец получил два года колонии общего режима, признавшись, что «потянул за руку полицейского». Под арестом остаются Павел Устинов (обвиняется в том, что вывихнул плечо росгвардейцу во время задержания) и Айдар Губайдуллин (по версии следствия, замахнулся на полицейского пластиковой бутылкой). Также в СИЗО находится Никита Чирцов, который, как утверждает обвинение, «умышленно толкнул сотрудника полиции двумя руками в область грудной клетки, причинив ему боль».

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«Естественно, СКР сейчас не будет предпринимать никаких шагов, которые бы бросили тень на действия сотрудников ведомства. Скорее всего, проверки по жалобам будут бесконечно затягиваться,— считает руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.— Стоит помнить, что СКР — это государственный орган, а вопрос защиты правопорядка, защиты граждан всегда очень "зыбкий", его можно повернуть и в одну, и в другую сторону. Ответ СКР должен быть таким, чтобы не вызвать новую волну недовольства и не очернить работу своих сотрудников».

Отметим, 9 сентября верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет поддержала призывы СПЧ к расследованию заявлений о чрезмерном применении силы полицией на протестных акциях в Москве и призвала правительство России поддержать права граждан «на свободу выражения мнений, на мирные собрания и на участие в общественных делах».

Мария Старикова, Александр Черных