Травмы без последствий

Юристы из «Зоны права» и «Комитета против пыток» проанализировали, как Следственный комитет России (СКР) отреагировал на 22 заявления об избиении участников протеста полицейскими — их подали митингующие и случайные прохожие, задержанные на оппозиционных акциях. Правозащитники обращают внимание, что сегодня исполняется месяц с последнего на данный момент силового разгона летних московских протестов. По закону СКР должен в течение 30 дней проверить заявления, однако ни одного дела против полицейских до сих пор не возбуждено, хотя у пострадавших зафиксированы серьезные травмы, например, перелом ноги или сотрясение мозга. Протестующих за это время успели приговорить к реальным срокам заключения за «удар по шлему» росгвардейца или попытку «потянуть полицейского за руку».
10 августа на проспекте Сахарова состоялся согласованный 50-тысячный митинг «Вернем себе право на выборы». Акция прошла мирно, но позже часть протестующих отправились на «прогулку» к зданию администрации президента РФ. Полиция показательно жестко задержала более ста человек; следующие акции, согласованные и несогласованные, прошли уже без массовых задержаний. «Граждан избивали 12 июня, 27 июля, 3 августа и 10 августа,— перечислил координатор "Зоны права" Булат Мухамеджанов.— По закону СКР должен рассматривать жалобы граждан на полицейское насилие за 30 дней. 10 сентября прошел месяц с последнего применения насилия силовиками на протестах». По словам господина Мухамеджанова, в производстве «Зоны права» и «Комитета против пыток» в настоящий момент находится в общей сложности 22 заявления в СКР об избиении полицейскими и Росгвардией.
Правозащитники подготовили для “Ъ” подробную справку по каждому заявлению.
15-летнего Константина Спиридонова, по его словам, сотрудник Росгвардии ударил в глаз 27 июля на Тверской улице. Мать подростка Юлия Спиридонова обратилась в СКР, но ответа так и не получила. 17-летнего Валерия Теневого задержали 12 июня на несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Позже медики зафиксировали у него ушибы и сотрясение мозга, но СКР отказался возбуждать уголовное дело. У 17-летнего Александра Костюка оказались такие же травмы после задержания 3 августа. Его мать подала заявление в СКР, но ведомство отказалось его рассматривать; эту позицию поддержал и Тверской районный суд.
Пожалуй, самым громким делом о полицейском насилии стал случай Константина Коновалова, которому сломали правую ногу при задержании — еще за два часа до начала протестной акции.
«Врачи говорят, что в этом году я не начну бегать, я полностью лишен возможности вести привычную активную жизнь, это ужасно,— сказа он “Ъ”.— Я намерен бороться, потому что издевки, с которыми рассматривается мое заявление, не имеют никакого оправдания, как и тот садизм, с которым полицейские били меня». СКР не стал рассматривать заявление господина Коновалова, говорят правозащитники, а Тверской райсуд отказался удовлетворить жалобу на ведомство.
«Закрытый перелом наружного надмыщелка левого плеча без смещения» — так в досье «Зоны права» описана травма Николая Андреичева, задержанного 27 июля на Сретенском бульваре. 21 августа его заявление о преступлении поступило в СКР. В тот же день, согласно досье, заявления в СКР направили: Александр Глушак (задержан 27 июля; «открытая рана грудной клетки, ушибы, ссадины»); Михаил Файто (задержан 3 августа; «повреждения связок пальца левой кисти, ушибы, ссадины»); Александр Свидерский (задержан 3 августа; «били по почкам», «зафиксирован ушиб»); Петр Хромов (задержан 3 августа; «растяжение связок и ушиб левого локтевого сустава»).
Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов рассказал “Ъ”, что совет «в ближайшие дни должен получить ответы на запросы с требованием предоставить информацию о действиях сотрудников ведомств на протестных акциях в Москве». «Мы направляли запросы в МВД, Росгвардию, Генпрокуратуру и СКР, но пока ответы получены не от всех ведомств, предпринимать дальнейшие действия рано. Однако уже сейчас я могу сказать: если пострадавшие считают, что при рассмотрении жалоб нарушаются их права, необходимо обращаться в прокуратуру»,— подчеркнул господин Федотов. «Шансы, что дела удастся возбудить в России, стремятся к нулю. Мы намерены жаловаться на неэффективное расследование в Европейский суд по правам человека»,— сообщил “Ъ” Булат Мухамеджанов.
Напомним, СКР обвинил как минимум шестерых протестующих в применении насилия по отношению к представителям власти (ст. 318 УК РФ). Часть из них уже осуждены. За «удар по шлему сотрудника Росгвардии» Кирилл Жуков приговорен к трем годам колонии общего режима. За «бросок урны», которая даже не попала в полицейского, Евгений Коваленко приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Данил Беглец получил два года колонии общего режима, признавшись, что «потянул за руку полицейского». Под арестом остаются Павел Устинов (обвиняется в том, что вывихнул плечо росгвардейцу во время задержания) и Айдар Губайдуллин (по версии следствия, замахнулся на полицейского пластиковой бутылкой). Также в СИЗО находится Никита Чирцов, который, как утверждает обвинение, «умышленно толкнул сотрудника полиции двумя руками в область грудной клетки, причинив ему боль».
«Естественно, СКР сейчас не будет предпринимать никаких шагов, которые бы бросили тень на действия сотрудников ведомства. Скорее всего, проверки по жалобам будут бесконечно затягиваться,— считает руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.— Стоит помнить, что СКР — это государственный орган, а вопрос защиты правопорядка, защиты граждан всегда очень "зыбкий", его можно повернуть и в одну, и в другую сторону. Ответ СКР должен быть таким, чтобы не вызвать новую волну недовольства и не очернить работу своих сотрудников».
Отметим, 9 сентября верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет поддержала призывы СПЧ к расследованию заявлений о чрезмерном применении силы полицией на протестных акциях в Москве и призвала правительство России поддержать права граждан «на свободу выражения мнений, на мирные собрания и на участие в общественных делах».
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