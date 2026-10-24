Торговля без героев

Однако НЭП продержался недолго, и его отмена означала конец нормальной торговли, целью которой является получение прибыли. То, что при СССР называли торговлей, фактически было системой распределения товаров и продуктов в условиях их постоянной нехватки. Недаром первый вопрос любого приезжего был: «Как у вас со снабжением?» Вопрос характерный — «снабжение», а не «торговля», что вполне адекватно отражало суть дела. Но снабжение проходило именно через магазины. Еще одним важным феноменом советской жизни 1970-х — 1980-х было понятие «базы», то есть получение товара на первичном этапе его распределения, на наши деньги — в оптовке, из-за чего до розницы многое и не доходило.