«Динамо» не догнали

Сказать, что «Краснодару» нужна была победа над «Балтикой», значит ничего не сказать. Кубанцы не выигрывали на протяжении пяти туров подряд и опустились с первого места на пятое. Впрочем, отставание от захватившего лидерство московского «Динамо» составляло всего три очка, а тут бело-голубые еще неожиданно потерпели поражение от «Акрона». Когда конкурент дает такой шанс, его надо использовать. Другое дело, что в последнее время команда Мурада Мусаева стала не только регулярно терять очки, но и подозрительно много пропускать. В двух матчах с «Зенитом» и «Локомотивом» ей забивали по три гола, к тому же еще два она получила от «Факела» в Кубке России.