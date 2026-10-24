«Динамо» не догнали
«Краснодар» упустил победу в матче с «Балтикой»
В 12-м туре чемпионата России по футболу состоялся еще один матч с участием претендента на титул. «Краснодар» не воспользовался осечкой московского «Динамо», которое ранее уступило 1:3 «Акрону», и дома сыграл вничью с «Балтикой» — 1:1. Южане упустили победу в компенсированное время, а с ней и возможность догнать текущего лидера.
Сказать, что «Краснодару» нужна была победа над «Балтикой», значит ничего не сказать. Кубанцы не выигрывали на протяжении пяти туров подряд и опустились с первого места на пятое. Впрочем, отставание от захватившего лидерство московского «Динамо» составляло всего три очка, а тут бело-голубые еще неожиданно потерпели поражение от «Акрона». Когда конкурент дает такой шанс, его надо использовать. Другое дело, что в последнее время команда Мурада Мусаева стала не только регулярно терять очки, но и подозрительно много пропускать. В двух матчах с «Зенитом» и «Локомотивом» ей забивали по три гола, к тому же еще два она получила от «Факела» в Кубке России.
Интересно, что «Балтика» тоже не побеждала пять туров подряд.
При этом в двух предыдущих встречах с «Ахматом» и «Ростовом» она сыграла на ноль, как и с «Крыльями Советов» в кубковом турнире. Оборона — это главный козырь калининградского клуба. Кстати, в прошлом чемпионате «Краснодар» не сумел одолеть подопечных Андрея Талалаева, оба раза добившись только ничьей.
Сейчас «Балтика» уже в дебюте оставила без присмотра лучшего бомбардира кубанцев Джона Кордобу, и ей повезло, что нападающий еще не успел войти в игру, промахнувшись из выгодного положения. Затем гости недосмотрели за Даниилом Уткиным, и опять все сложилось для них удачно — его удар пришелся в голкипера Евгения Латышонка. Хотя и они ближе к середине первого тайма организовали опасную атаку, когда Брайан Хиль перевисел в воздухе Лукаса Оласу после навеса Константина Шильцова с левого фланга, и теперь калининградскому аналогу Кордобы не хватило точности.
В целом матч был равный, но на 30-й минуте рядовая подача Ильи Вахании в штрафную площадь завершилась голом. Центральный защитник «Балтики» Сергей Варатынов проиграл силовую борьбу Кордобе, который принял мяч и в падении отправил его в ворота. А потом еще Жубал мог вколотить второй гол после углового в исполнении Оласы. Бразильский центрбек угодил в Латышонка. Гости, несмотря на несколько острых подходов и стандартов, практически не беспокоили краснодарского вратаря Станислава Агкацева. Разве что Элдар Чивич чуть не попал в угол шальным ударом с рикошетом.
Вот Шильцов сразу после перерыва бил с левой стороны штрафной зряче, на технику и немного недокрутил мяч, лишь зацепив дальнюю штангу. Отличный момент имел и Максим Петров, который убежал почти один на один с Агкацевым. Но его догнали защитники и помешали пробить. Калининградцы настойчиво шли вперед, а «Краснодар» действовал прагматично по счету. Только Лорису Муйоколо на угловом удалось напрячь Агкацева, а так хозяева максимально засушили игру. Тем более что в нападении у команды Талалаева действительно есть проблемы, и к тому же выбыл из строя Егор Голенков.
В концовке Магомед Оздоев мог принести черно-зеленым победу, когда Хуан Боселли организовал ему выход с глазу на глаз с Латышонком. Он настаивал на том, что против него нарушили правила, но даже на VAR не увидели никакого фола. В итоге уже на 93-й минуте гости ушли от поражения. Владислав Поспелов выполнил угловой, а Муйоколо ногой переправил мяч в сетку и добыл для «Балтики» вполне заслуженную ничью 1:1. «Краснодар» продлил свою безвыигрышную серию и с 23 очками пока переместился на третью строчку.