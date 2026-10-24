Трое пострадали при падении дрона во дворе многоэтажного дома в Шебекино
Дрон ВСУ взорвался во дворе многоквартирного дома в городе Шебекино Белгородской области. Пострадали три человека, сообщает оперативный штаб региона.
Среди них — 17-летний подросток. Он получил осколочное ранение голени. Его госпитализируют в детскую областную клиническую больницу, а остальных пострадавших — в городскую больницу №2 Белгорода.
Повреждения получило само здание и три легковых автомобиля. Под удар попали и другие районы города. Из-за взрыва FPV-дрона загорелся грузовик. При атаке БПЛА повреждения получили два частных дома, коммерческий объект и машина.
Кроме того, ВСУ атаковали пять муниципалитетов. Там при ударах никто не пострадал. В селе Почаево Грайворонского округа после детонации двух БПЛА повреждения получили два частных дома, один из которых сгорел.