Маск: ВСУ нарушали условия использования Starlink

О восстановлении работы заявил утром 24 октября глава украинского Минобороны Евгений Хмара. Кто решил ограничить работоспособность Starshield, неясно. Илон Маск неоднократно подчеркивал, что все решения по Starlink принимает правительство США, и переадресовывал вопросы в Вашингтон. Белый дом говорил, что непричастен к решениям. По данным The Wall Street Journal, система вернулась к штатной работе после личной просьбы президента США в разговоре с главой Space X.