Маск: ВСУ нарушали условия использования Starlink
Вооруженные силы Украины нарушали условия использования системы спутниковой связи Starlink, заявил глава компании-разработчика Space X Илон Маск. Он назвал использование системы для наступательных операций недопустимым.
«Украинские военные нарушили условия предоставления услуг Starlink и использовали его для наступательных ударов с помощью дронов с целью убийства людей. Эта лазейка была устранена на прошлой неделе»,— написал Илон Маск в X. Предприниматель напомнил, что Starlink — это гражданский коммерческий сервис, а использовать его для нанесения наступательных ударов никогда не разрешалось.
«Starlink по-прежнему имеет решающее значение для обороны Украины, поскольку это единственная система, которую нельзя заглушить или взорвать — по крайней мере, на данный момент»,— добавил господин Маск. По его словам, если бы Starlink действительно отключили, украинская линия фронта «просто рухнула бы».
Американские СМИ начали писать об ограничениях в работе Starshield через несколько дней после того, как Белый дом выразил недовольство ударами ВСУ по российским НПЗ. Представители украинской армии подтверждали, что скорость работы системы замедлена до 161 км/ч.
О восстановлении работы заявил утром 24 октября глава украинского Минобороны Евгений Хмара. Кто решил ограничить работоспособность Starshield, неясно. Илон Маск неоднократно подчеркивал, что все решения по Starlink принимает правительство США, и переадресовывал вопросы в Вашингтон. Белый дом говорил, что непричастен к решениям. По данным The Wall Street Journal, система вернулась к штатной работе после личной просьбы президента США в разговоре с главой Space X.