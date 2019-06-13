«На компанию не жалуюсь, у нас тут много интересных людей»

В среду, 12 июня, в Москве прошел «Марш за свободу Ивана Голунова». Заявленное организаторами главное требование было выполнено еще накануне мероприятия, но несколько тысяч человек все же вышли на несогласованный марш. Акция сопровождалась жесткими задержаниями сотен ее участников. “Ъ” спросил участников акции, почему им оказалось недостаточно освобождения журналиста.

«Марш за свободу Ивана Голунова» был анонсирован в соцсетях в понедельник, на пятый день с момента задержания журналиста «Медузы». Пикеты у здания МВД на Петровке, 38 к тому моменту продолжались уже несколько суток, их участникам хотелось сделать следующий шаг. «Поэтому мы просто придумали дату, время, маршрут и разместили анонс в соцсетях»,— рассказал “Ъ” журналист Евгений Берг. Планировалось, что марш начнется в 12:00 от Чистых прудов — по Мясницкой к Лубянке и дальше, к зданию на Петровке, 38. В подготовке акции участвовало 12 человек, «но нас неправильно называть организаторами», уточняет господин Берг: «Мы просто распространили информацию о марше, а дальше сработали горизонтальные связи».

Анонс быстро собрал более 20 тыс. потенциальных участников (они отметили в соцсетях, что интересуются мероприятием или будут участвовать). В тот же день отреагировали столичные власти: журналист, муниципальный депутат Илья Азар рассказал “Ъ”, что ему позвонил заместитель мэра Александр Горбенко (курирует в том числе согласование массовых акций) и предложил обсудить мероприятие в мэрии. В ответ инициативная группа предложила провести переговоры публично, в прямом эфире на телеканале «Дождь». Чиновник «рассмеялся и пообещал ответить потом», говорит господин Азар.

Сам господин Горбенко пожаловался СМИ, что члены группы «не идут на контакт с мэрией», а идею обсудить марш в прямом эфире называл «несерьезной». Заммэра предупредил, что обратится в прокуратуру с жалобой на несанкционированную акцию.

Во вторник Иван Голунов оказался на свободе, но многим этого показалось недостаточно Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Во вторник глава МВД Владимир Колокольцев лично объявил о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова «в связи с недоказанностью его участия в преступлении». Журналист вышел на свободу, и это привело к первому расколу. Многие потенциальные участники марша посчитали, что их требования выполнены; другие заявили, что марш все равно должен состояться, но теперь под другими лозунгами. Самыми популярными требованиями стали: «Обеспечить справедливое расследование», «Изменить российскую наркополитику», «Освободить других несправедливо осужденных» (их список у каждого был свой). Масла в огонь подлило заявление главреда «Медузы» Ивана Колпакова о том, что редакции было важно «отбить нашего парня», но «активизмом мы не занимаемся и на завтрашнюю акцию не призываем». Позже представители редакции «Медузы» предложили «завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы». Одновременно с этим председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев подали в мэрию заявление об акции в поддержку Ивана Голунова 16 июня на проспекте Сахарова — и московские власти тут же ее согласовали.

После этого раскол произошел и среди авторов идеи марша: шесть из них решили все-таки пообщаться с Александром Горбенко. Встреча в мэрии началась во вторник в 20:30. По словам Евгения Берга, разговор был «длинный и бессмысленный»: чиновники сразу заявили, что проведение акции 12 июня невозможно. «Мы объясняли, что не являемся никакими лидерами — люди сами хотят прийти на акцию, мы им не указ. Поэтому надо обеспечить их безопасность»,— рассказал главный редактор издания «Батенька, да вы трансформер» Григорий Туманов. По его словам, был достигнут компромисс: остатки инициативной группы снимают с себя полномочия и сообщают, что мероприятие «в первоначально заявленном виде не состоится». В обмен власти города якобы гарантировали безопасность тем, кто все-таки придет на марш. Господин Горбенко, по словам участников, согласился с этой договоренностью, но отказался зафиксировать ее на диктофон или на камеру. «Он сказал, что полиция будет разбираться с участниками марша, но потом два раза проговорил, что "все будет хорошо"»,— сказал господин Берг. Источник в мэрии, присутствовавший на совещании, выдвигает другую версию: чиновники потребовали, чтобы организаторы публично заявили, что акция не согласована и они сами не будут в ней участвовать. Тогда полиция «не стала бы задерживать людей, которые придут без плакатов и не будут выкрикивать лозунги».

Встреча закончилась в 23:00, после нее шестеро участников опубликовали заявление о том, что «слагают с себя полномочия инициаторов акции» и «считают невозможным призывать выходить на нее». Утром в среду мэрия со своей стороны выпустила заявление о том, что «организаторы были уведомлены об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия». Чиновники попросили граждан «не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии». “Ъ” направил в мэрию запрос о комментарии, но не получил ответа; телефон Александра Горбенко был выключен, на сообщения он не ответил.

«Кто нерусского привел?»

В полдень казалось, что массовым шествие не будет,— на месте сбора у метро «Чистые пруды» растерянно стояли около сотни человек. Некоторые пришли в майках с лозунгами в поддержку журналиста, другие ограничились значками, третьи вместо плакатов держали в руках уже ставшие легендарными выпуски “Ъ”, РБК и «Ведомостей» с одинаковым слоганом «Я/мы Иван Голунов» на первой полосе. Волонтеры Фонда Андрея Рылькова (включен в реестр «иностранных агентов») раздавали листовки с предложениями о реформе российской наркополитики.

По периметру площадки прохаживались полицейские с мегафонами: они просили «уважаемых граждан разойтись и не мешать проходу других граждан». Здесь же были и члены инициативной группы — они терпеливо объясняли всем интересующимся, что «ничем здесь не руководят». Примерно в 12:30 собравшимся окончательно надоело ждать и они медленно двинулись в сторону Мясницкой. Росгвардейцы сразу же выстроились в цепочки и попытались рассечь собравшихся у метро; начались задержания, пока еще не жесткие. Одним из первых в автозаке оказался корреспондент «Ъ FM» Петр Пархоменко, который пришел на мероприятие по заданию редакции. Полиция не обратила внимания на его журналистское удостоверение, и господину Пархоменко пришлось несколько часов провести в полицейском фургоне, а потом проехать в отделение.

Участников акции становилось все больше, но пройти по запланированному маршруту им не удалось: Мясницкую оперативно перекрыла Росгвардия. Люди свернули в Бобров переулок — и тот оказался закрыт живой цепью полицейских. Фактически полиция сама выдавила протестующих из переулков на Бульварное кольцо. К 12:40 по бульварам шли, по оценке “Ъ”, примерно 3 тыс. протестующих, многие с символикой в поддержку Ивана Голунова.

«Я очень радовалась тому, что Ивана освободили, но решила все-таки прийти на марш,— сказала “Ъ” студентка ВШЭ Софья.— Недостаточно уволить двух генералов, нужно наказать тех, кто подкинул ему эти наркотики». «Мне не нравится позиция "Медузы", я уверен, что сейчас самое время поставить вопрос о глобальных изменениях,— сказал учащийся в МГУ Дмитрий.— Надо сделать так, чтобы полицейские не могли подкидывать наркотики. Для этого надо, чтобы у суда была "презумпция виновности" к их показаниям и при малейшем сомнении все решения выносились в пользу обвиняемых. Пусть полиция учится работать качественно». «Я пришла сюда не только за Ивана, но и за других незаконно преследуемых — от Оюба Титиева до Леонида Волкова,— сказала его спутница Елена.— Это мой первый митинг, я раньше никуда не ходила. Но история с освобождением Ивана Голунова дает надежду, что-то начинает меняться».

Среди задержанных были люди самых разных возрастов и профессий (на фото — преподаватель логики и философии НИУ ВШЭ, основатель Школы критического мышления Виктор Горбатов) Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вдоль тротуаров стояли автозаки, но людей на марш пришло слишком много, поэтому фургоны быстро переполнялись и отъезжали к различным ОВД. Судя по всему, полицейских крайне небрежно проинструктировали: задержания проходили нелогично и в автозаках оказалось немало случайных прохожих. На глазах у корреспондента “Ъ” полицейские расступились перед двумя девушками в майках с принтом в поддержку Ивана Голунова и сразу после этого задержали мужчину в наушниках, уставившегося в телефон. Тут же внимание отряда привлек мужчина без какой-либо символики, который медленно шел по бульвару, придерживая под руку пожилую женщину с зонтиком. «За что вы задержали моего сына? Мы просто гуляли!» — кричала она через минуту, пытаясь пройти в автозак. «Все вопросы к пресс-службе ГУВД Москвы»,— скучающим тоном разъяснял полицейский. «Активнее работаем, активнее»,— затрещала его рация, и отряд снова направился к прохожим.

В соцсетях широко разошлось видео, на котором недовольный полицейский в черном берете отчитывал подчиненных возле автозака. «Кто нерусского привел?» — спрашивал он, указывая на мужчину в синем поло. «I’m American»,— подтвердил тот. «Американец?» — переспросил полицейский. Мужчина кивнул. «Американец — свободен»,— твердо произнес командир.

Перекрытия и задержания не помогли — протестующие разбились на несколько групп и разными маршрутами дошли до Петровки, 38. К зданию, где до этого несколько дней проходили пикеты, подойти не удалось — этот участок улицы оказался наглухо отсечен полицией. Тогда участники акции пошли на Страстной бульвар и расположились у памятника Владимиру Высоцкому. Они вели себя мирно и быстро смешались со зрителями фестиваля «Времена и эпохи» — начали осматривать ладью викингов и шатры рыцарей. Казалось, что акция заканчивается, но именно в этот момент полиция начала самые жесткие действия. Полицейские били людей дубинками, заламывали руки, грубо стаскивали их с парапета возле фонтана — и, быстро взяв пленных, отступали к автозаку. Следующие 15 минут проходили спокойно: полицейские отряды патрулировали сквер и выборочно проверяли документы. А потом снова начинался цикл жестких задержаний. Впрочем, на третий раз полицейские выдохлись и вернулись к тактике выборочных задержаний по окрестностям.

К половине третьего дня в среду задержания в центре Москвы приняли будничный характер Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Я спокойно сидел у фонтана в саду "Эрмитаж", но к 14 часам задерживать начали и там,— рассказал “Ъ” директор "Лаборатории просветительских проектов" Евгений Насыров.— Меня попросили пройти в автозак, где было еще 27 человек, потом отвезли в ОВД "Замоскворечье" и держат здесь уже шестой час без каких-либо объяснений. Впрочем, на компанию не жалуюсь, у нас тут много интересных людей: специалист по облачным технологиям, лингвист, философ, участники научных смен из "Сириуса"». В ОВД «Западное Дегунино» оказалась юрист Института права и публичной политики Наталья Секретарева. «Наше задержание неправомерно, ведь по закону присутствие даже на несанкционированном мероприятии не является административным правонарушением,— консультировала она товарищей по несчастью.— А согласно позиции ЕСПЧ, если человек не нарушает правила безопасности и не создает угрозы для себя и окружающих, то его не могут задержать и на несанкционированном мероприятии». Ее коллеги по институту в это время подавали заявление в дежурную часть о превышении «установленного законом трехчасового срока административного задержания». Задержаны были и некоторые участники инициативной группы, причем Евгения Берга полиция остановила прямо во время телефонного разговора с вице-мэром Александром Горбенко: «Я позвонил ему, напомнил про обещание гарантировать безопасность, рассказал, что людей задерживают. Он сказал, что "надо разбираться", и после этого я оказался в автозаке». К вечеру МВД сообщило, что в акции участвовало 1,2 тыс. человек, более 200 были задержаны. К ночи часть из них отпустили без составления протокола. По данным «ОВД-инфо», всего полиция задержала минимум 420 человек.

Александр Черных, Валерия Мишина, Елизавета Михальченко, Дмитрий Кальченко