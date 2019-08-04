Бульвар благих намерений

Мне кажется, в московских событиях важную роль играет дефицит желания думать об общем благе. Например: является ли общим благом регистрация Любови Соболь или Сергея Митрохина на выборах в Мосгордуму? Как к ним ни относись, да: их появление в избирательных бюллетенях увеличило бы число вариантов для того, у кого в руках этот бюллетень окажется,— то есть сделало бы выборы более выборами. Не факт, что голосующий обязательно выбрал бы именно их,— он, может, и живет-то совсем в другом округе. Но он, наверно, иначе посмотрел бы на организаторов голосования. Может, решил бы, что организаторы позволили себе слабость, допустив к участию противника,— но это все-таки очень специальный вариант, скорее про то, как ты думаешь, что о тебе думают люди, чем про то, как они действительно думают.

Другой вопрос, что вообще-то многие в Москве думают об организаторах выборов не как об организаторах выборов. А если вообще и думают, то скорее уж, например, как об организаторах общественного транспорта. Сопоставимо ли общее благо от регистрации Любови Соболь на выборах в Мосгордуму со, скажем, приобретением нескольких десятков новых составов для метро или созданием так называемых центральных диаметров?

На первый взгляд, нет. Ясно, что кипучая московская деятельность по обустройству города тоже может вызывать разную реакцию: кто-то будет тронут возвращением деревьев на Тверскую и Садовое кольцо, а кто-то припомнит, что под этими деревьями теперь не припаркуешься. А есть еще протесты против стройки там и тут, против сносов зданий, из которых складывалось прежнее лицо города, против ежегодной перекладки тротуаров; есть разногласия — назовем их так — по поводу обустройства дворов и общественных пространств. Но все же есть фон — на самом деле очень старинный и очень московский — благополучного столичного самодовольства: городская среда меняется, в значительной степени к лучшему, и точно с таким размахом, который невозможен больше нигде в стране. Сюда приезжают все, здесь самые дорогие квартиры и самые высокие зарплаты. Кипение этого московского супа стало привычным; едва ли кто-то видит в нем один только результат усилий мэрии, но он то, за что мэрии выписан некоторый кредит доверия. Вроде бы очевидное общее место: никто не хочет, чтобы в Москве стало хуже.

На этом фоне сравнительно немного тех, кто готов считать выступающих за регистрацию не допущенных кандидатов на выборах в МГД борцами за общее благо, а не помехой течению жизни: десятки новых составов метро способны впечатлить даже того, кто последний раз спускался туда двадцать лет назад, а вот толпа на бульваре вчера помешала пройти в ресторан. Многие из нас довольны положением вещей, при котором на бульваре есть ресторан, а на счете — средства, чтобы провести там вечер. На самом деле общее место именно здесь: никто не хочет, чтобы стало хуже лично ему и его близким. Выборы в МГД по сравнению с этим — просто тьфу, не говоря уж о нескольких кандидатах, которым не позволили в них участвовать. Это надежный фундамент: прочно стоя на нем обеими ногами, власть может долго позволять себе делать все, что ей нравится. Пока частное благосостояние и связанный с ним комфорт не ставятся под вопрос, в Москве найдется совсем немного тех, кто станет думать об общем благе.

Но такие события, как мобилизация и применение полиции и Росгвардии 27 июля и 3 августа, как раз ставят под вопрос комфорт, связанный с частным благосостоянием.

Пока без убедительной причины вроде внятного доказательства, что сторонники регистрации Любови Соболь — это и есть те, из-за кого комфортное благосостояние может окончательно рухнуть. Список кандидатов в МГД едва ли может взволновать Москву сам по себе. А вот бросающиеся в глаза элементы чрезвычайного положения в городе, привыкшем, что его основные ежедневные «потери» связаны с тротуарами, разрытыми в рамках программы благоустройства, способны нарушить инерцию, на которой базируется фундаментальная сделка: власть дает вариться московскому супу, суп не задается вопросами об общем благе.

Но если инерция будет нарушена, весь список вопросов, от которых в фоновом режиме и власти, и обыватели отмахиваются как от назойливой мошки, может превратиться в список политических требований. Тогда придется начинать большой разговор об общем благе, заводить который никто особенно не хочет и в силу традиций, и в силу незнания языка. И хорошо бы тогда инерции — в смысле желания сохранить обиход, горизонт бытового планирования и права, гарантированные долгосрочными договорами,— хватило на то, чтобы воздержаться от вокабуляра и инструментария гражданской войны: слишком уж они легко извлекаются сейчас на свет.