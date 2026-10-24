Над Россией сбили 125 беспилотников за день

БПЛА уничтожали с 08:00 до 20:00 мск. Системы противовоздушной обороны работали в Брянской, Белгородской, Курской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской, Тюменской, Омской областях, Пермском крае, Башкортостане, Удмуртии, Крыму. Кроме того, беспилотники сбивали над акваторией Черного моря.