Над Россией сбили 125 беспилотников за день
Силы ПВО уничтожили 125 беспилотников ВСУ над российскими регионами в течение дня. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.
БПЛА уничтожали с 08:00 до 20:00 мск. Системы противовоздушной обороны работали в Брянской, Белгородской, Курской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской, Тюменской, Омской областях, Пермском крае, Башкортостане, Удмуртии, Крыму. Кроме того, беспилотники сбивали над акваторией Черного моря.
Из-за ночных и утренних ударов по энергетической инфраструктуре отключения электроэнергии произошли в южных регионах. Без света остались отдельные жители Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Ростовской областей и Краснодарского края. В Омске под удар попала промзона, поврежден склад Ozon. Кроме того, атакованы промышленные объекты в Тольятти.