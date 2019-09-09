Верховный комиссар ООН призвала расследовать действия полиции на митингах в Москве

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет поддержала призывы Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) к расследованию заявлений о чрезмерном применении силы полицией на протестных акциях в Москве. В ходе выступления на открытии сессии Совета ООН по правам человека госпожа Бачелет также призвала правительство России поддержать права граждан «на свободу выражения мнений, на мирные собрания и на участие в общественных делах», сообщает «Интерфакс».

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Напомним, после прошедших летом несанкционированных акций в поддержку незарегистрированных депутатов на выборы в Мосгордуму в СПЧ неоднократно заявляли о необходимости пересмотра законодательства о митингах. После возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля совет направлял запросы в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность дела и действия правоохранительных органов во время разгона митингующих. Напомним, после протестов в Москве реальные тюремные сроки уже получили семь человек.

Подробнее об избирательной кампании в Москве и сопровождающих ее протестах читайте в публикации “Ъ” «Суды, полиция, скандалы и прогулки».

О том, как оппозиция увеличила свое представительство в Мосгордуме,— в материале “Ъ”.