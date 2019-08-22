На разгон митингов в Москве пожаловались в ООН

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН с просьбой оценить реакцию российского государства на несогласованные акции в центре Москвы в июле-августе этого года. «Агора» отправила в ООН обращение по поводу нарушения запрета на пытки, а также прав на свободу мнения и свободу мирных собраний. Офис спецдокладчиков уже отреагировал на письмо, и представители «Агоры» считают, что окончательный ответ будет незамедлительным. Они отмечают, что ООН не может напрямую влиять на российскую политику, но итоговое мнение докладчиков будет многое значить для осознания самой проблемы. В то же время депутат Госдумы Алексей Чепа заявил “Ъ”, что мнение ООН часто бывает необъективным, а все оценки, которые противоречат законодательству России, не могут влиять на ситуацию в стране.

Международная правозащитная группа «Агора» сообщила, что направила обращение специальным докладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мирных собраний и права на свободу мнения. Обращения в ООН направлены в связи со случаями разгона несогласованных мирных акций в Москве этим летом, сообщает глава «Агоры» Павел Чиков в своем телеграм-канале. Реакция офиса спецдокладчиков не заставила себя ждать: уже на следующий день после обращения «Агоре» пришел ответ от представителей ООН. Как сообщил “Ъ” глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев, реакция пока состояла из «уточнения отдельных данных и выражения интереса для дальнейших действий». Вместе с тем, господин Коротеев рассчитывает, что последующие действия со стороны международной организации будут незамедлительными.

По мнению юристов «Агоры», применение силы и начатое уголовное преследование в отношении мирных демонстрантов со стороны российской власти нарушает сразу несколько положений Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток. Кроме того, в обращении перечислены конституционные права и свободы, которые были нарушены, по словам представителей правозащитной группы, этим летом в России: права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливое судебное разбирательство, на тайну частной жизни и переписки, свободное волеизъявление избирателей. В обращении также сказано о нарушении запрета пыток и жестокого, бесчеловечного обращения с людьми, которое унижает достоинство личности.

Глава международной практики «Агора» господин Коротеев уточнил, что работа спецдокладчиков — «не судебная процедура, поэтому нет каких-то формальных стадий». Вместе с тем, если держатели мандатов докладчиков получили информацию о нарушениях, они должны запросить комментарий у правительства упомянутых государств, проанализировать его и изучить мнение тех, кто обратился к ним, а итоге представить полученные результаты общественности и Совету по правам человека ООН. «Наша цель не сместить мэра или министра,— поясняет господин Коротеев.— Наша цель добиться соблюдения прав. И констатация того, что нарушения были,— это уже очень важный фактор. Это сразу прекращает спор о том, имели ли место эти нарушения».

В то же время зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия») заявляет, что законодательство РФ имеет приоритет по отношению ко мнению спецдокладчиков ООН: «Если это мнение противоречит законам нашего государства, то, естественно, оно ни в какой степени ни на что повлиять не может».

Валентина Путреша