Турист погиб после падения в каньон в Адыгее
Двое туристов сорвались со скалы в каньон реки в районе Сахрайских водопадов в Адыгее. Один из них погиб, второй получил травмы. Высота, с которой они упали, составила примерно 80 м, сообщает региональное управление МЧС.
Пострадавшего эвакуировали. Его подняли из каньона на тросе. «По состоянию на 19:55 мск пострадавшего туриста эвакуировали из труднодоступного места и передали медикам»,— указано в сообщении ведомства.
Региональное управление СКР проводит проверку после гибели туриста. Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.