Во Франции на протестах арестовали почти тысячу человек

По словам господина Нуньеса, в прошлую субботу к этому же часу полиция задержала всего 385 человек. При этом в этот раз, по его оценке, беспорядки были не такими масштабными, хотя отдельные магазины и коммерческие объекты все же стали целью вандалов и мародеров.