Во Франции на протестах арестовали почти тысячу человек
В субботу французская полиция арестовала около 1000 человек во время общенациональных протестов, заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес. Он сказал, что демонстрации проходили с «чрезвычайно высоким уровнем насилия» против силовиков и обвинил ультралевых экстремистов в том, что они провоцировали беспорядки, закидывая полицейских файерами и тяжелыми предметами, передает Agence France-Presse (AFP).
По словам господина Нуньеса, в прошлую субботу к этому же часу полиция задержала всего 385 человек. При этом в этот раз, по его оценке, беспорядки были не такими масштабными, хотя отдельные магазины и коммерческие объекты все же стали целью вандалов и мародеров.
Министр сообщил, что в южных городах Канны и Монпелье власти впервые заметили ультраправых активистов, которые пытались завязать драку с «левыми боевиками» или заявляли, что пришли защищать бизнес от погромов. Несмотря на это, по его словам, сегодня протесты прошли более мирно, чем неделю назад.
Во время протестов два человека получили серьезные ранения, сказал господин Нуньес. Один пострадал в Тулузе — 20-летнему молодому человеку, как отмечает AFP, оторвало пальцы, а другой — в Клермон-Ферране.
По данным МВД, всего сегодня на улицы вышли 410 тыс. человек. Люди протестуют против роста стоимости жизни, высоких цен на топливо и проблем в работе государственных служб.