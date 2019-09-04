«В голосе Евгения Коваленко читалось разочарование»

В Мещанском суде огласили приговор Евгению Коваленко — ему дали 3,5 года колонии общего режима, признав виновным в том, что он толкнул одного силовика и бросил мусорную урну в другого. Прокурор просил приговорить его к 5 годам заключения. Подробности судебного заседания рассказал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Прокурор на предыдущем заседании просил приговорить Евгения Коваленко, что называется, «к потолку» по 318 статье, по которой максимальное наказание — 5 лет лишения свободы. Но, как сегодня судья уточнила в приговоре, смягчающими обстоятельствами стало то, что Коваленко является почетным донором России, у него на иждивении находится престарелая мать, и у них обоих есть хронические заболевания. Вместе с тем, по словам судьи, учитывая характер общественной опасности и то, что сотрудники полиции, которые стали потерпевшими, находились при исполнении, позволило ей приговорить Евгения Коваленко к реальному сроку, к изоляции от общества на 3 года 6 месяцев колонии общего режима.

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В свою очередь, потерпевшие — и прапорщик Салиев, и лейтенант Терещенко — на слушаниях во вторник, 3 сентября, рассказывали, какой ущерб они получили в результате акции 27 июля. Судья в приговоре частично отразила и этот момент. Например, как значится в деле, когда Коваленко попытался оттолкнуть лейтенанта Терещенко от человека, которого тот задерживал 27 июля, правоохранитель при силовом контакте испытал физическую боль. После этого на помощь к Терещенко пришел сотрудник ОМОНа Салиев, которого Коваленко, как уточнила судья, попытался сначала за бронежилет оттянуть от задерживаемого человека, из-за чего омоновец испытал физическую боль изначально и моральный вред, поскольку находился при исполнении. А после этого, когда Коваленко перестал хвататься за Салиева, то подсудимый взял мусорный бак и бросил в сторону силовиков, а тот, по утверждению Салиева, попал тому в нижнюю часть спины, в поясницу. Между тем, как утверждал Коваленко на суде, бак попал в того самого человека, которого задерживали полицейские. Вот такие разные показания сегодня судья, в том числе оглашала в приговоре.

Можно добавить, что сами же и Терещенко, и Салиев во время заседания стояли рядом с передней скамьей практически по стойке смирно, потому что приговор выслушивается стоя, но никак не прокомментировали ни сам приговор, ни все происходящее. А вот Евгений Коваленко периодически смотрел то в пол, то на омоновца и полицейского, из-за которых он и оказался на скамье подсудимых.

Вместе с тем, по количеству людей сегодняшний день оказался, что называется, не таким богатым на группу поддержки, потому что вчера на вход в Тверской и в Мещанский суды стояла большая очередь. Сегодня же было все-таки посвободнее, на слушания по Евгению Коваленко пришли примерно человек 40, но большую часть из них составляют журналисты.

На вопрос судьи, понятен ли ему приговор, Евгений Коваленко ответил утвердительно, но, в общем-то, в голосе, конечно, читалось разочарование и некое расстройство.