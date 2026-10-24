В аэропорту Домодедово ввели ограничения

Ограничения на полеты действуют и в других городах — были закрыты аэропорты Калуги, Тамбова, Нижнего Новгорода, Краснодара, Пензы и Саратова. В этих аэропортах действуют более строгие ограничения — вылет и приём всех рейсов полностью приостановлены.