В Риме протестующие попытались проникнуть в Колизей
Акции протеста в Риме переросли в столкновения с полицией в отдельных районах города. Группа демонстрантов попыталась проникнуть на территорию Колизея, однако полиция за несколько минут оттеснила их, передает газета Il Sole 24 Ore.
Протестующие в центральных районах города вели себя более агрессивно. Полиция оцепила подходы к улицам с дорогими магазинами, а также вокруг Большого Цирка и Пьяцца-дель-Пополо. Протестующие, которые хотели подчеркнуть, что вышли на мирную, акцию намеренно выбирали другие районы Рима, отмечает The Guardian.
Демонстрации проходят в Милане, Флоренции, Турине, Болонье и других городах. Власти страны, как и во Франции, решили усилить меры безопасности после акций, которые прошли 17 и 18 октября. По последним данным МВД страны, которые приводит Agence France-Presse, за сегодня задержали 371 человека, из них — 110 несовершеннолетних.