В Риме протестующие попытались проникнуть в Колизей

Демонстрации проходят в Милане, Флоренции, Турине, Болонье и других городах. Власти страны, как и во Франции, решили усилить меры безопасности после акций, которые прошли 17 и 18 октября. По последним данным МВД страны, которые приводит Agence France-Presse, за сегодня задержали 371 человека, из них — 110 несовершеннолетних.