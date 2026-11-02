Мертвый финансист пришел на американские выборы
Дело Эпштейна стало одной из ключевых тем предвыборной гонки в США
Дело финансиста Джеффри Эпштейна превратилось в один из главных инструментов политической борьбы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Эфир заполонили предвыборные рекламные ролики, в которых республиканцы и демократы обвиняли друг друга в связях с финансистом, осужденным за вовлечение в проституцию и покончившим жизнь самоубийством в ожидании нового процесса. По оценкам экспертов, на рекламные ролики с упоминанием финансиста было потрачено несколько десятков миллионов долларов.
Американский телеканал CNN провел расследование и обнаружил как минимум 160 роликов, в которых упоминается Джеффри Эпштейн. По данным канала, на рекламную кампанию с использованием этих роликов пошло как минимум $35 млн. Как пишет The Washington Post, демократы потратили на такие ролики $53 млн, еще $3 млн — республиканцы.
Образ Эпштейна используют кандидаты от обеих основных партий, правда, делают это по-разному. Демократы чаще всего обвиняют своих оппонентов в том, что те «защищали» Эпштейна или его друзей. Среди защитников упоминается и президент США Дональд Трамп, который выступал против рассекречивания судебных документов по делу скандально известного финансиста.
В частности, такие обвинения выдвинуты в отношении конгрессмена-республиканца Джеффа Кранка из Колорадо и конгрессвумен Эшли Хинсон из Айовы. Господин Кранк в свое время выступал против открытия файлов Эпштейна, а госпожа Хинсон проголосовала против того, чтобы раскрывать эти файлы без принятия особого закона. Эти детали в обвинительных роликах не всплывают, как и то, что когда проект Закона о прозрачности файлов Эпштейна поступил в палату представителей, то оба политика (как, впрочем, и практически все другие конгрессмены-республиканцы) проголосовали за него.
Кандидаты от Республиканской партии чаще обвиняли оппонентов в том, что они были друзьями Эпштейна. Типичный пример — история кандидата в губернаторы штата Нью-Мексико от Демократической партии Деб Хааланд. В свое время она взаимодействовала с одной из финансовых компаний Эпштейна, которая оплатила один ее полет на чартерном самолете. Однако в рекламном ролике ее противников сейчас говорится о том, что госпожа Хааланд «летала на самолете Эпштейна».
Все ролики с упоминанием Эпштейна, как пишет The Guardian, направлены на то, чтобы вызвать мощную эмоциональную реакцию. Выставив того или иного кандидата другом или защитником финансиста, оппоненты рассчитывают нанести удар по его репутации и снизить его поддержку среди избирателей. Насколько эта тактика и вложенные в нее десятки миллионов долларов оправдаются, можно будет судить уже через сутки.