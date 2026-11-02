Мертвый финансист пришел на американские выборы

В частности, такие обвинения выдвинуты в отношении конгрессмена-республиканца Джеффа Кранка из Колорадо и конгрессвумен Эшли Хинсон из Айовы. Господин Кранк в свое время выступал против открытия файлов Эпштейна, а госпожа Хинсон проголосовала против того, чтобы раскрывать эти файлы без принятия особого закона. Эти детали в обвинительных роликах не всплывают, как и то, что когда проект Закона о прозрачности файлов Эпштейна поступил в палату представителей, то оба политика (как, впрочем, и практически все другие конгрессмены-республиканцы) проголосовали за него.