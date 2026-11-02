Цена Brent опустилась ниже $106 за баррель впервые с 20 октября
Цена январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE опустилась ниже $106 за баррель, следует из данных торгов. Относительно предыдущего закрытия цена упала более чем на 6%.
В 16:40 мск цена на Brent составила $105,99 за баррель. По состоянию на 17:46 мск стоимость марки нефти увеличилась до $106,3 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре также снижается более чем на 5%. Его цена по состоянию на 17:46 мск составила $97,4 за баррель.
В октябре цены на нефть достигли пиковых значений за последние полгода. 23 октября фьючерсы на марку Brent превысили $117 за баррель. Это в 1,8 раза больше, чем в начале года. Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз для Brent на 2026 год до $105. По их версии, на динамику цен на нефть повлияют итоги переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, стоимость фрахта, а также темпы восстановления добычи сырья.