Цена Brent опустилась ниже $106 за баррель впервые с 20 октября

В октябре цены на нефть достигли пиковых значений за последние полгода. 23 октября фьючерсы на марку Brent превысили $117 за баррель. Это в 1,8 раза больше, чем в начале года. Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз для Brent на 2026 год до $105. По их версии, на динамику цен на нефть повлияют итоги переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, стоимость фрахта, а также темпы восстановления добычи сырья.