Суд не заглянет под забрало

«Сотруднику Росгвардии была причинена боль, так как ему натер подбородок ремешок шлема»,— едва сдерживая усмешку, сообщила “Ъ” во вторник адвокат Кирилла Жукова Светлана Байтурина. Кирилл Жуков обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на акции протеста 27 июля в Москве. По версии обвинения, он поднял забрало шлема росгвардейца на митинге, о чем свидетельствует семисекундная видеозапись в материалах дела. Кирилл Жуков вину отрицает, настаивая, что забрала не касался, а только протянул руку к росгвардейцу. Ранее потерпевший говорил, что «удара не было, была провокация», однако позднее изменил показания и теперь заявляет о «сильной физической боли». Суд между тем отказался возвращать дело на повторную проверку и не будет приобщать к делу предмет спора — шлем.

О шлеме росгвардейца, причинившего боль владельцу, стало известно во вторник после предварительного судебного заседания по делу в отношении Кирилла Жукова. Дело рассматривает Тверской райсуд Москвы. Здесь же Кириллу Жукову была избрана мера пресечения — арест до 27 сентября в связи с обвинением в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Также принято решение о выделении материалов дела по «насилию» в отдельное производство, а обвинение в «массовых беспорядках» не предъявлять.

На предварительном заседании суда во вторник адвокат господина Жукова Светлана Байтурина подала ходатайство об изменении меры пресечения подзащитному на домашний арест или поручительство отца Сергея Жукова, физика-ядерщика, ликвидатора последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. «Кириллу избиралась мера пресечения исходя из вменяемой ему первоначально ч. 2 ст. 212 УК РФ, но обстоятельства изменились,— рассказала “Ъ” госпожа Байтурина.— Суд в удовлетворении ходатайства отказал, отца Кирилла Сергея Моисеевича даже не допросил, хотя и приобщил к материалам дела его поручительство за сына».

Пока Кирилла Жукова доставляли из СИЗО-4 в Тверской суд, проводили закрытое заседание и выносили решение (весь процесс занял более четырех часов), его родители ждали в коридоре.

В разговоре с “Ъ” Сергей Жуков сообщил, что не понимает, «как обвинение может делать вывод на основе видео длительностью семь секунд».

Напомним, в сети опубликован ролик, где Кирилл Жуков, предположительно, 27 июля на протестной акции в Москве подходит к оцеплению сотрудников Росгвардии и протягивает руку к одному из правоохранителей; тот резко отшатывается, Кирилл Жуков отходит в сторону и улыбается. «Он сам служил во внутренних войсках, неужели не понимал, что так нельзя, ему же 28 лет, взрослый мужчина»,— рассуждала в разговоре с “Ъ” мать обвиняемого Ирина Жукова. По словам родителей, при обыске в их квартире были изъяты «все компьютеры, жесткий диск, две банданы Кирилла и перчатки с обрезанными пальцами». «Зачем им велосипедные перчатки, я не знаю, когда вернут компьютеры — тоже. Я не верю, что это дело быстро закончится, ведь свои показания росгвардеец, которого Кирилл якобы трогал, менял раз пять»,— поделилась Ирина Жукова.

Адвокат Светлана Байтурина, сославшись на закрытость предварительного заседания, подтвердила, что «показания менялись несколько раз в сторону усложнения». «Суд отказал в удовлетворении ходатайства о возвращении дела прокурору из-за существенных нарушений, допущенных на стадии предварительного следствия (расследование дела в отношении Кирилла Жукова завершили за три недели.— “Ъ”). Например, в качестве вещественного доказательства отсутствует основной предмет, на который, согласно обвинительному заключению, было направлено действие Кирилла,— шлем потерпевшего сотрудника Росгвардии. Но, судя по отказу, шлем к делу приобщен не будет»,— рассказала госпожа Байтурина. По ее словам, подзащитный «своей вины по-прежнему не признает, насилия к сотруднику правопорядка применено не было». «Кириллу вменяется, что он силой пытался сорвать шлем с представителя Росгвардии и причинил потерпевшему физическую боль,— уточнила Светлана Байтурина.— Якобы ему (потерпевшему.— “Ъ”) натер ремешок в районе подбородка в месте крепления, а боль возникла в результате того, что потерпевший резко дернул головой назад»

28-летний Кирилл Жуков — бывший сотрудник внутренних войск МВД РФ и бывший машинист московского метро — один из первых арестованных по делу о «массовых беспорядках». Уголовное дело было возбуждено после несогласованной протестной акции в Москве 27 июля, в настоящий момент обвинение по нему предъявлено 13 фигурантам. 26 августа двое из них — Иван Подкопаев и Данил Беглец — сознались в применении насилия к полицейским.

Мария Старикова