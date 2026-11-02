Уходящий с поста мэра Самары Иван Носков не назвал свою новую должность

Главе Самары 54 года, он родом из Новосибирска. Окончил физический факультет Красноярского госуниверситета. Имеет большой опыт государственной и муниципальной службы. С ноября 2015 до мая 2017 года был вице-мэром Иркутска. В 2018 году назначен на пост замглавы администрации Нижнего Новгорода. С декабря 2018 года по октябрь 2024 года был главой Дзержинска (Нижегородская область). 9 октября 2024 года Иван Носков был назначен вице-мэром Самары, а 15 ноября 2024 года, когда глава Самары Елена Лапушкина ушла в отставку, стал и. о. главы города. 26 декабря 2026 года депутаты гордумы по итогам конкурсного отбора избрали Ивана Носкова новым мэром.