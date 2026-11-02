Уходящий с поста мэра Самары Иван Носков не назвал свою новую должность
Мэр Самары Иван Носков в беседе с «Ъ-Волга» в понедельник не опроверг информацию о том, что он может перейти с 1 декабря на новое место работы. Называть будущий пост, как и в целом комментировать ситуацию, господин Носков отказался, заявив, что сообщит подробности позже.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», губернатор региона Вячеслав Федорищев в понедельник на оперативном совещании регионального правительства сообщил, что мэр Самары Иван Носков с 1 декабря уйдет на повышение, в связи с чем покинет пост главы областного центра. На какую работу переводят Ивана Носкова, пока не известно.
Главе Самары 54 года, он родом из Новосибирска. Окончил физический факультет Красноярского госуниверситета. Имеет большой опыт государственной и муниципальной службы. С ноября 2015 до мая 2017 года был вице-мэром Иркутска. В 2018 году назначен на пост замглавы администрации Нижнего Новгорода. С декабря 2018 года по октябрь 2024 года был главой Дзержинска (Нижегородская область). 9 октября 2024 года Иван Носков был назначен вице-мэром Самары, а 15 ноября 2024 года, когда глава Самары Елена Лапушкина ушла в отставку, стал и. о. главы города. 26 декабря 2026 года депутаты гордумы по итогам конкурсного отбора избрали Ивана Носкова новым мэром.
После перехода Ивана Носкова на другую работу гордума должна будет объявить новый конкурс на пост мэра. Согласно положению о конкурсном отборе, его итоги подводит конкурсная комиссия из 20 человек (половина назначается гордумой, половина — губернатором региона). Из числа участников конкурса комиссия отбирает не менее двух кандидатов. Отбор может быть достаточно сложным, поскольку, согласно принятой процедуре, кандидаты на пост главы городов-миллионников проходят согласование в администрации президента РФ. По окончании отбора конкурсная комиссия выносит кандидатуры на обсуждение депутатов самарской гордумы, которые принимают решение о выборе мэра. Всего на все процедуры может уйти около месяца.