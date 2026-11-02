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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

Евангелие от правых

На выборах в США республиканцы поставили на белых христиан и верующих латиноамериканцев
В преддверии выборов в Конгресс США администрация президента Трампа сделала ставку на так называемых спящих избирателей — белых христиан-евангелистов из глубинной Америки, которые неохотно ходят голосовать, а также на колеблющихся латиноамериканцев. Если первые должны были обеспечить высокую явку, то вторые были призваны пробить брешь в электоральной базе демократов. Республиканцы вели свою кампанию непосредственно через церковные общины.
Ральф Рид

Ральф Рид

Jonathan Ernst / Reuters

Известный политтехнолог, стратег религиозного крыла Республиканской партии Ральф Рид развернул кампанию среди белых евангелистов еще за несколько месяцев до выборов. Его организация Faith & Freedom Coalition запустила акцию, которая, по данным СМИ, стоила $62 млн. Предвыборный проект был нацелен на верующих консерваторов из глубинки, которые, судя по опросам, стабильно ходят голосовать за президента, однако игнорируют промежуточные выборы в Конгресс.
Около 2 тыс. оплачиваемых агитаторов и более 4 тыс. волонтеров были направлены в такие штаты, как Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Огайо, Айова и Техас, где решается судьба Сената и Палаты представителей. Целью волонтеров и платных активистов было обойти 6 млн домов и агитировать жителей голосовать за республиканцев.
По данным опросов, в США проживают 44 млн избирателей-христиан. Но даже сам Ральф Рид признает, что мотивировать избирателей сложно, особенно с учетом повысившихся цен на топливо.
«Людей волнуют стоимость жизни и цены на бензин. Верующим тоже нужно заправлять машины»,— признался Рид, направляясь на протрамповский митинг в штате Джорджия.
Стратегией республиканцев на выборах 2026 года стало нагнетание экзистенциального страха перед «левым радикализмом». Избирателю продавалась не программа, а сценарий апокалипсиса. Согласно этому сценарию, демократы — это уже не партия оппонентов, а «пятая колонна марксистов и коммунистов», цель которой — демонтаж американского государства, уничтожение религиозных основ и разрушение традиционных семей.
В закрытых меморандумах Республиканской партии, которые утекли в прессу, политтехнологам было предписано забыть слово «либералы», а демократов связывать с марксизмом и коммунизмом. Ведь слово «социализм» для американской молодежи ассоциируется со скандинавской медициной и прочными социальными гарантиями, в то время как «коммунизм» у ядерного электората в возрасте более 40 лет и религиозных общин включает рефлекс холодной войны.
Еще одним триггером избирательной кампании 2026 года для белых консерваторов в США стала гендерная политика.
Консерваторы агрессивно критиковали как допуск трансгендеров (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) к спортивным соревнованиям в женских лигах, так и «гендерно-нейтральные» правила в женских раздевалках.
Республиканские религиозные агитаторы убеждали избирателей, что школьные советы и профсоюзы учителей за спиной родителей форсируют смену гендерной идентичности подростков. «Школьная система узурпировала право, данное родителям Богом. Когда чиновники и школьные советы считают нормальным скрывать от отца с матерью то, что происходит с их собственным ребенком в классе,— это уже не образование, а государственное вторжение в семью»,— заявил Ральф Рид.
Еще одним фронтом для работы республиканских активистов стало латиноамериканское население США. Исторически считалось, что испаноязычные граждане США всегда голосуют за демократов и они в основном католики.
Однако статистика последнего времени подтвердила, что республиканцы наращивают поддержку среди этой категории избирателей. И если на президентских выборах 2016 года Дональд Трамп с трудом взял треть испаноязычных голосов, то на выборах 2024 года он забрал голоса более 40% этого электората, совершив прорыв в Техасе и Флориде.
Причиной «правого поворота» латиноамериканских избирателей стала не банальная усталость от демократов. В латиноамериканской общине на протяжении нескольких лет стремительно растет число евангелистов и пятидесятников.
Для них либеральная повестка — от гендерных программ в школах до абортов — выглядит прямой атакой на библейские заповеди. Играет свою роль и историческая память: для сотен тысяч выходцев из Кубы, Венесуэлы и Никарагуа предвыборные предупреждения о «социалистической угрозе» со стороны Демократической партии напоминают о личном опыте бегства от нищеты и диктатуры.
По данным исследовательского центра Pew Research Center, начиная с 2010 года фиксируется отток от католицизма латиноамериканских иммигрантов в США. Католики перетекают в протестантизм и в глазах политтехнологов становятся теми же баптистами из южных штатов США, которые голосуют за традиционные ценности. Среди испаноязычных протестантов поддержка республиканцев и лично Трампа достигает 55–60%.
Таким образом, Республиканская партия старается привлечь на свою сторону консервативных и религиозных избирателей и преодолеть их привычную апатию под лозунгами белых консерваторов из глубинки и испаноязычных протестантов.
Ксения Байгарова
США. Политика и экономика
США