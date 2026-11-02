Евангелие от правых
На выборах в США республиканцы поставили на белых христиан и верующих латиноамериканцев
В преддверии выборов в Конгресс США администрация президента Трампа сделала ставку на так называемых спящих избирателей — белых христиан-евангелистов из глубинной Америки, которые неохотно ходят голосовать, а также на колеблющихся латиноамериканцев. Если первые должны были обеспечить высокую явку, то вторые были призваны пробить брешь в электоральной базе демократов. Республиканцы вели свою кампанию непосредственно через церковные общины.
Известный политтехнолог, стратег религиозного крыла Республиканской партии Ральф Рид развернул кампанию среди белых евангелистов еще за несколько месяцев до выборов. Его организация Faith & Freedom Coalition запустила акцию, которая, по данным СМИ, стоила $62 млн. Предвыборный проект был нацелен на верующих консерваторов из глубинки, которые, судя по опросам, стабильно ходят голосовать за президента, однако игнорируют промежуточные выборы в Конгресс.
Около 2 тыс. оплачиваемых агитаторов и более 4 тыс. волонтеров были направлены в такие штаты, как Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Огайо, Айова и Техас, где решается судьба Сената и Палаты представителей. Целью волонтеров и платных активистов было обойти 6 млн домов и агитировать жителей голосовать за республиканцев.
По данным опросов, в США проживают 44 млн избирателей-христиан. Но даже сам Ральф Рид признает, что мотивировать избирателей сложно, особенно с учетом повысившихся цен на топливо.
«Людей волнуют стоимость жизни и цены на бензин. Верующим тоже нужно заправлять машины»,— признался Рид, направляясь на протрамповский митинг в штате Джорджия.
Стратегией республиканцев на выборах 2026 года стало нагнетание экзистенциального страха перед «левым радикализмом». Избирателю продавалась не программа, а сценарий апокалипсиса. Согласно этому сценарию, демократы — это уже не партия оппонентов, а «пятая колонна марксистов и коммунистов», цель которой — демонтаж американского государства, уничтожение религиозных основ и разрушение традиционных семей.
В закрытых меморандумах Республиканской партии, которые утекли в прессу, политтехнологам было предписано забыть слово «либералы», а демократов связывать с марксизмом и коммунизмом. Ведь слово «социализм» для американской молодежи ассоциируется со скандинавской медициной и прочными социальными гарантиями, в то время как «коммунизм» у ядерного электората в возрасте более 40 лет и религиозных общин включает рефлекс холодной войны.
Еще одним триггером избирательной кампании 2026 года для белых консерваторов в США стала гендерная политика.
Консерваторы агрессивно критиковали как допуск трансгендеров (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) к спортивным соревнованиям в женских лигах, так и «гендерно-нейтральные» правила в женских раздевалках.
Республиканские религиозные агитаторы убеждали избирателей, что школьные советы и профсоюзы учителей за спиной родителей форсируют смену гендерной идентичности подростков. «Школьная система узурпировала право, данное родителям Богом. Когда чиновники и школьные советы считают нормальным скрывать от отца с матерью то, что происходит с их собственным ребенком в классе,— это уже не образование, а государственное вторжение в семью»,— заявил Ральф Рид.
Еще одним фронтом для работы республиканских активистов стало латиноамериканское население США. Исторически считалось, что испаноязычные граждане США всегда голосуют за демократов и они в основном католики.
Однако статистика последнего времени подтвердила, что республиканцы наращивают поддержку среди этой категории избирателей. И если на президентских выборах 2016 года Дональд Трамп с трудом взял треть испаноязычных голосов, то на выборах 2024 года он забрал голоса более 40% этого электората, совершив прорыв в Техасе и Флориде.
Причиной «правого поворота» латиноамериканских избирателей стала не банальная усталость от демократов. В латиноамериканской общине на протяжении нескольких лет стремительно растет число евангелистов и пятидесятников.
Для них либеральная повестка — от гендерных программ в школах до абортов — выглядит прямой атакой на библейские заповеди. Играет свою роль и историческая память: для сотен тысяч выходцев из Кубы, Венесуэлы и Никарагуа предвыборные предупреждения о «социалистической угрозе» со стороны Демократической партии напоминают о личном опыте бегства от нищеты и диктатуры.
По данным исследовательского центра Pew Research Center, начиная с 2010 года фиксируется отток от католицизма латиноамериканских иммигрантов в США. Католики перетекают в протестантизм и в глазах политтехнологов становятся теми же баптистами из южных штатов США, которые голосуют за традиционные ценности. Среди испаноязычных протестантов поддержка республиканцев и лично Трампа достигает 55–60%.
Таким образом, Республиканская партия старается привлечь на свою сторону консервативных и религиозных избирателей и преодолеть их привычную апатию под лозунгами белых консерваторов из глубинки и испаноязычных протестантов.