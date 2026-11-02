Евангелие от правых

В закрытых меморандумах Республиканской партии, которые утекли в прессу, политтехнологам было предписано забыть слово «либералы», а демократов связывать с марксизмом и коммунизмом. Ведь слово «социализм» для американской молодежи ассоциируется со скандинавской медициной и прочными социальными гарантиями, в то время как «коммунизм» у ядерного электората в возрасте более 40 лет и религиозных общин включает рефлекс холодной войны.