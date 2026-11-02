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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Коммерсантъ. Стиль

Franck Boclet представляет новые ароматы

Французский бренд Franck Boclet выпустил новую парфюмерную коллекцию Blue Oriental, вдохновленную атмосферой Марокко. В линейку вошли четыре аромата: Made of Sand, Sweet Dream in Sahara, Rock the Kasbah и Rock ’N Rai, передающие настроение восточных ритмов через призму французской роскоши.

Franck Boclet

Еще одной новинкой 2026 года стал My Space Oddity из коллекции Rock & Riot Black, созданный парфюмером Элиз Пьер и вдохновленный легендарной композицией Дэвида Боуи «Space Oddity». Аромат раскрывается нотами оливкового аккорда, бергамота и черной смородины, переходит в сердце из уда, кожи и абсолюта розы и завершается теплым шлейфом мускуса, ванили и коричневого сахара. Обе новинки продолжают философию Franck Boclet, в которой французский шик сочетается с музыкальной энергией, смелостью и свободой самовыражения.