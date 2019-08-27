Прокуратура уточняет маршрут прогулок с детьми

3 августа Петр и Елена Хомские взяли с собой на несанкционированный митинг на Пушкинской площади двух дочерей в детских колясках. Никулинская межрайонная прокуратура обратилась в суд с требованием лишить их родительских прав из-за рисков, которые они создали для физического и психического здоровья детей. Господин Хомский вместе с адвокатом заявили “Ъ”, что не согласны с претензиями прокуратуры. За семью вступились уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова и правозащитный проект «Апология протеста». Госпожа Кузнецова назвала предложение прокурора крайней мерой. Напомним, ранее столичная прокуратура требовала лишить родительских прав семью Проказовых, принимавшую участие в несанкционированном митинге 27 июля.

Сведения об иске Никулинского межрайонного прокурора о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских опубликованы на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Подробности дела “Ъ” предоставил правозащитный проект «Апология протеста», юрист которого представляет интересы семьи Хомских в суде. В тексте иска сказано, что 3 августа Хомские незаконно приняли участие в несанкционированном митинге вместе с дочерями — одной из них недавно исполнилось три года, другой несколько месяцев.

«В ходе митинга родители, с учетом беспомощного состояния дочерей, умышленно допустили нахождение последних в непосредственной близости от большого количества агрессивно настроенных митингующих граждан, а также сотрудников правоохранительных органов со спецсредствами»,— говорится в исковом заявлении.





Прокурор считает, что Петр и Елена Хомские взяли на акцию детей, чтобы избежать задержания, и тем самым злоупотребили родительскими правами. В иске отмечено, что прокурор может защищать права детей, а родители не должны причинять вред их психическому и физическому здоровью. Прокуратура требует взыскать с родителей алименты, а детей поручить органам опеки для «дальнейшего устройства».

К исковому заявлению прилагается распечатка со скриншотами сюжетов «РЕН ТВ» о том, как супруги Хомские на митинге чуть не перевернули коляски со своими детьми. Господин Хомский пояснил “Ъ”, что коляски просто сцепились колесами, и из-за этого семья задержалась перед оцеплением. Он подтвердил, что 3 августа появился на Пушкинской площади «неслучайно» — он уже давно является политическим активистом. При этом Петр Хомский отрицает, что участвовал именно в митинге: «Детей не на кого было оставить. И пошли мы на прогулку. Без плакатов, лозунгов и мегафонов». По его словам, родители, которые переходят с детьми на красный свет светофора, подвергают детей не меньшей опасности. Господин Хомский также опроверг утверждения СМИ о том, что он является «охранником Алексея Навального».

Адвокат семьи Хомских юрист «Апологии протеста» Татьяна Сустина считает, что прокуратура подала иск из-за «гипотетической угрозы»:

«Это не соответствует ни одному пункту Семейного кодекса, где перечислены основания для лишения родительских прав. С таким же успехом можно лишить прав родителя, который переходит проезжую часть с ребенком в неположенном месте. Этот иск — публичная порка родителей и митингующих, чтобы они на митинги детей не водили».





Адвокат отметила, что полицейские и сотрудники органов опеки уже побывали в школе, где учится старшая, десятилетняя дочь Хомских. По мнению Татьяны Сустиной, это действительно может создать условия для психологического давления на ребенка.

Согласно статье 69 Семейного кодекса РФ, лишение прав грозит родителям, которые уклоняются от выполнения своих обязанностей, злоупотребляют родительскими правами, осуществляют физическое или психическое насилие над детьми и совершают умышленно преступление против их жизни и здоровья. Под злоупотреблением родительскими правами, на которые указывает прокуратура, Верховный суд понимает создание препятствий к получению общего образования, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или психотропных веществ и вовлечение в деятельность запрещенных судом организаций.

Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам проведенных проверок сообщила “Ъ”, что семья Хомских «не попадала в поле зрение органов профилактики». «По-прежнему считаю, что лишение родительских прав — крайняя мера»,— сказала госпожа Кузнецова. В то же время она отметила, что взрослые не должны злоупотреблять своими родительскими правами. Омбудсмен также сообщила, что попросила Генпрокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав против Дмитрия и Ольги Проказовых, принявших участие в несанкционированной акции 27 июля вместе с полуторогодовалым ребенком. По версии правоохранительных органов, Проказовы передали ребенка своему другу-активисту Сергею Фокину для того, чтобы его не задержали во время шествия. В отношении господина Фокина возбуждено уголовное дело, его обвиняют в участии в массовых беспорядках. Дмитрий и Ольга Проказовы заявляли, что против них также возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности, но после допроса в качестве свидетелей следователь заявил им, что претензий к ним не имеет. Тем не менее досудебное слушание по иску прокуратуры о лишении их родительских прав назначено на 28 августа.

Владимир Хейфец