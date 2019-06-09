Главные новости за 8–9 июня

Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест журналиста онлайн-издания «Медуза» Ивана Голунова. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). По этой статье журналисту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В разных городах России прошли пикеты в поддержку журналиста. В воскресенье, 9 июня, адвокат журналиста Ольга Динзе подала в СКР заявление с просьбой проверить действия полицейских при задержании ее подзащитного. О деле

Кремль сообщил, что 17-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году состоится 20 июня в 12:00. Прямую линию покажут в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». О формате прямой линии

В Казахстане проходило голосование на выборах президента. Более 9,9 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 по местному времени (04:00 мск) и работали до 20:00 (17:00 мск). По данным на 20:00 (17:00 мск), явка на выборах составила 77%. На фоне выборов в Нур-Султане и Алматы прошли акции протеста. Задержаны около 100 человек.

Лидером предвыборных опросов считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев: за него готовы голосовать 72,7%. О выборах

В субботу завершился Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году его посетили более 19 тыс. гостей из 145 стран мира, что стало рекордом, сообщил советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков. По его словам, самыми крупными делегациями были китайская и американская. Было заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн руб. Подробнее о последнем дне ПМЭФ

Конституционный суд Молдавии постановил, что срок утверждения нового правительства парламентом истек и в связи с этим он должен быть распущен. Позднее суд временно отстранил президента страны Игоря Додона, потому что он отказался распускать парламент. Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента, новая дата выборов назначена на 6 сентября. Что происходит в Молдавии

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) решил не восстанавливать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) после допингового скандала. Членство российской организации в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Подробнее

Определились победители Roland Garros. В субботу 23-летняя австралийка Эшли Барти всего за 70 минут в двух партиях обыграла 19-летнюю чешку Маркету Вондроушову. В воскресенье, 9 июня, в парном разряде победили венгерка Тимея Бабош и француженка Кристина Младенович. Они обыграли китаянок Инъин Дуань и Чжэн Сайсай со счетом 6:2, 6:3. Встреча в Париже продолжалась 1 ч. 10 мин. Подробнее о женском финале

Сборная России по футболу обыграла команду Сан-Марино в рамках отборочного этапа чемпионата Евро-2020. Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счетом 9:0. Четыре гола забил Артем Дзюба. Россияне обновили рекорд результативности, который принадлежал команде под руководством Олега Романцева, разгромившей со счетом 7:0 тех же санмаринцев в 1995 году. Подробнее о матче