Сборная России побила любителей

Футболисты сборной России одержали вторую победу в квалификационном турнире чемпионата Европы 2020 года. В субботу в Саранске они забили девять безответных мячей команде Сан-Марино. Четыре из них в активе нападающего Артема Дзюбы. Россияне не только взяли три очка, но и обновили рекорд результативности, который принадлежал команде Олега Романцева, разгромившей со счетом 7:0 тех же санмаринцев в 1995 году.

В третьем матче отборочного цикла Евро-2020 сборной России противостоял явный аутсайдер и без того довольно скромной по составу участников группы I. Достаточно сказать, что Сан-Марино занимает последнее, 211-е место в мировом рейтинге и за все время своего существования под эгидой FIFA и UEFA, то есть с 1990 года, одержала всего одну победу в товарищеском матче над Лихтенштейном (1:0). Да и случилось это уже в далеком 2004-м. Кстати, с Россией представители карликового государства, чья территория составляет 61 квадратный километр, пересекались тоже очень давно — в отборе к Евро-1996. Причем их вторая встреча в том турнире состоялась ровно 24 года назад и закончилась со счетом 7:0 понятно в чью пользу.

Нынешнюю европейскую квалификацию санмаринцы начали в своем стиле — с поражений от Кипра и Шотландии. Британцам они проиграли вроде бы достойно, пропустив всего два гола, но при этом сами не нанесли ни одного удара в створ ворот. Красноречиво выглядел и их показатель владения мячом — 29%. Вполне естественно, что в такой команде нет больших мастеров. Более того, большинство игроков, по сути, являются любителями, так как помимо футбола имеют другую работу. Несколько человек выступают в Италии, однако в основном за клубы, о которых даже в Википедии отсутствует информация. Разве что 19-летний Никола Нанни числится в «Кротоне», не так давно засветившемся в Серии А.

Разумеется, россияне должны были спокойно раскатывать подопечных итальянского специалиста Франко Варреллы, который, к слову, возглавил сборную Сан-Марино в прошлом году после десятилетнего перерыва в тренерской практике. Моделируя матч в Саранске, они провели спарринг с ФК «Чертаново» и победили уверенно — 6:0. Конечно, трудно сказать, кто сильнее — Сан-Марино или «Чертаново», но московский клуб в минувшем первенстве Футбольной национальной лиги как-никак претендовал на выход в премьер-лигу.

Хотя гости все-таки собирались, по выражению их наставника, помучить четвертьфиналиста последнего чемпионата мира. Он даже сравнил свою команду с мангустом, которому предстоит сразиться с королевской коброй.

Для преодоления глубоко эшелонированной обороны соперника, а иную тактику Варрелла и не мог предложить, его российский коллега Станислав Черчесов включил в основной состав братьев Миранчуков, умеющих найти нестандартное решение в позиционном нападении. Вместе с Александром Головиным прежде всего они должны были генерировать идеи и создавать моменты для того же Артема Дзюбы, действовавшего на самом острие. Плюс хозяева применяли высокий прессинг, зачастую накрывая оппонентов прямо у их штрафной площади.

Впрочем, поначалу санмаринцы защищались достаточно организованно. Первый удар в створ Головин нанес только на 13-й минуте, но голкипер Элиа Бенедеттини парировал его. Затем дважды пристреливался Алексей Миранчук, а вскоре с разворота пробил Дзюба — все мимо. Антон Миранчук уже куда лучше приложился к мячу, и снова хорошо сыграл Бенедеттини.

Ничего не принесли россиянам и несколько угловых. И все же оборона гостей дала трещину на 25-й минуте, когда прострел Головина привел к автоголу Микеле Чеволи.

После этого стало ясно, что ничьей, скорее всего, не будет, потому как сборная Сан-Марино забивает крайне редко — не больше одного-двух раз за отборочный цикл.

И в Саранске она почти не переходила за центр поля. А на 31-й минуте ей еще и не повезло, потому что Головина сбили на линии штрафной, но шведский судья Мохаммед Аль-Хаким назначил пенальти, который четко реализовал Дзюба. Ну а потом прорвало. На 36-й минуте в «девятку» зарядил подключившийся в атаку и получивший изящный пас пяткой от Антона Миранчука защитник Федор Кудряшов, и это было уже по-настоящему красиво. После чего в том же режиме – гол в пятиминутку — отличился сам Антон Миранчук, подкарауливший отскок.

Дальше матч носил уже характер спарринга перед более сложной игрой с Кипром через три дня в Нижнем Новгороде.

Россияне по-прежнему постоянно атаковали, много били и растранжирили массу голевых ситуаций. На 60-й минуте Черчесов заменил обоих Миранчуков на Алексея Ионова и Федора Смолова. Позже вместо Романа Зобнина вышел Дмитрий Баринов, и у хозяев открылось второе дыхание. На 73-й минуте Дзюба головой замкнул навес Головина, а на 76-й он сделал хет-трик. Аль-Хаким поставил еще один пенальти в ворота Сан-Марино, Бенедеттини отразил удар капитана сборной России, но тот первым оказался на добивании и забил с игры. При счете 6:0 дублем разразился Смолов. И если его гол на 77-й минуте был корявеньким, то следующий на 83-й — головой от перекладины — не уступал по красоте кудряшовскому. Кстати, ассистировал Смолову Дзюба, который на 88-й минуте оформил покер, буквально затолкав девятый мяч не такому уж плохому вратарю Бенедеттини. В итоге российская команда одержала самую крупную победу в своей истории.

Александр Ильин