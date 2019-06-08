«Все как в кино»

Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Ранее он был госпитализирован в 71-ю городскую больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом ребер. Однако врачи заявили, что из повреждений у него только ссадины на спине и синяк под глазом. Тем временем представители большинства московских СМИ провели весь день у суда в поддержку задержанного и в ожидании процесса, в том числе корреспонденты “Ъ”.

В субботу рано утром десятки журналистов собрались у здания Никулинского районного суда Москвы. Здесь, несмотря на выходной день, ожидался арест журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Он был задержан 6 июня, полиция утверждает, что обнаружила у него наркотики — в рюкзаке и позже на квартире во время обыска. Причем сообщение от полиции о задержании сопровождалось фотографиями «нарколаборатории», но после многочисленных заявлений знакомых журналиста о том, что на снимках чужая квартира, в МВД пояснили, что «нарколаборатория» была обнаружена по другому адресу. В «Медузе» заявили, что связывают задержание с профессиональной деятельностью их коллеги. Такой же версии придерживались и другие знакомые журналиста.

Акция в поддержку Ивана Голунова, состоявшаяся 7 июня у здания московской полиции на Петровке, 38, продолжилась 8 июня у здания суда в Раменках. Однако полиция задерживала вышедших в одиночные пикеты на ступени судебного крыльца. Согласно федеральному закону «О митингах», запрещено проводить одиночные пикеты рядом с судами. Желающим выступить с протестом пришлось перейти дорогу и стоять там. Днем количество представителей СМИ и неравнодушных граждан, приехавших поддержать задержанного журналиста, превысило две сотни человек. Люди приносили бутылки с водой, коробки с фруктами и другие продукты для дежуривших у суда. Собравшиеся делились последними новостями и обсуждали перспективы дела.

Тем временем Иван Голунов был привлечен в качестве обвиняемого в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). В постановлении следователя СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, обнародованном руководителем международной правозащитной группы «Агора» Павлом Чиковым, указано, что Иван Голунов приобрел в неустановленное время в неустановленном месте у неустановленного лица два свертка вещества общей массой 3,56 грамм, содержащего производное N-метилэфедрона, и три свертка с веществом общей массой 5,42 грамм, содержащего кокаин, и хранил их в рюкзаке и в квартире с целью сбыта.

Как отметил господин Чиков, следователи пытались взять с адвокатов «Агоры», защищающих задержанного, подписку о неразглашении.

По словам господина Чикова, в отделе полиции журналисту стало плохо. Врачи скорой помощи заявили, что у него может быть сотрясение мозга и перелом ребер, и рекомендовали госпитализацию для проверки. Однако следователь дважды отказывал. Но в итоге журналист днем был доставлен в 71-ю городскую больницу. А в 14:40 истек срок в 48 часов, на которые полиция имеет право задерживать граждан. Однако Иван Голунов не был освобожден и ходил по врачам под конвоем, заявила его адвокат Ольга Динзе. В больнице ему провели полное обследование, чтобы выяснить, есть ли травмы и может ли он участвовать в суде. Как затем сообщил «РИА Новости» главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы Александр Мясников, серьезных травм и переломов у Ивана Голунова не обнаружено.

«Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале»,— заявил главный врач.

У пациента были обнаружены только ссадины на спине и синяк на левом глазу. К восьми вечера журналист был доставлен в Никулинский суд.

Судебные приставы сразу пояснили собравшимся, что хотя для процесса был выбран самый большой зал, попадут в него не все. Действительно, в зал смогли зайти только около пятидесяти человек, в том числе родственники Ивана Голунова. «Сложно. Все как в кино. Никогда не думал, что побываю на собственных похоронах»,— ответил из клетки Иван Голунов на вопрос, как он себя чувствует.

Журналист сообщил, что считает уголовное преследование связанным с его расследованием о похоронном бизнесе. По его словам, ему поступали угрозы.

Судья зачитал положительные характеристики на задержанного от представителей СМИ, в том числе от гендиректора Forbes Russia, где Иван Голунов работал в 2005–2008 годах, главреда издания Republic Максима Кашулинского, у которого журналист работал в 2009–2014 годах, и от главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова. В характеристиках отмечается, что журналист никогда не был замечен в употреблении наркотиков и даже не пил алкоголь — по показаниям здоровья. Свои поручительства представили главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и основатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Следователь Игорь Лопатин, объясняя необходимость арестовать задержанного, указал, что у него есть загранпаспорт и поэтому он может скрыться. Кроме того, следователь отметил, что Иван Голунов обвиняется в тяжком преступлении и есть информация, что он употребляет наркотики. Прокурор Гуськов поддержал это ходатайство. Адвокат Ольга Динзе указала суду, что господина Голунова надо освободить, так как он уже незаконно находится под стражей: время фактического задержания (14:40 6 июня) не совпадает со временем задержания, указанным в протоколе (03:50 7 июня). А адвокат Дмитрий Джулай настаивал на домашнем аресте. Защита также указала, что к журналисту уже примерялось физическое насилие со стороны полицейских, и они опасаются, что это продолжится и в дальнейшем.

Все заседание в зале было слышно, как на улице собравшиеся кричат «свободу» и «позор».

Когда судья Михаил Максимов вышел на оглашение решения, крики стали настолько громкими, что заглушали речь судьи и приставам пришлось закрыть окна.

Но когда судья объявил о назначении домашнего ареста, крики снова стали отчетливо слышны в зале — но на этот раз радостные. Иван Голунов на этом месте закрыл лицо рукой — по нему текли слезы. Отбывать домашний арест он будет в квартире родителей. Следователь так и не ответил на вопрос “Ъ”, будут ли они обжаловать решение.

Анастасия Курилова, Роман Дорофеев