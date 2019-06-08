Принесенная ветром

Победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису стала восьмая ракетка мира Эшли Барти. В одном из самых неожиданных финалов за всю историю Roland Garros 23-летняя австралийка всего за 70 минут в двух партиях обыграла 19-летнюю чешку Маркету Вондроушову. Благодаря своему парижскому успеху, завоеванному в непростых погодных условиях, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Эшли Барти впервые поднимется на второе место. Более того, она не только вплотную приблизилась к лидеру мировой классификации, японке Наоми Осаке, но и имеет неплохие шансы в скором времени обойти ее.

Решающий женский матч Roland Garros начался с полуторачасовым опозданием из-за затянувшегося доигрывания полуфинала между Домиником Тимом и Новаком Джоковичем. В пятницу вечером из-за дождя их поединок был отложен на следующий день в середине третьего сета, а в субботу по той же причине прерывался в пятой партии при счете 4:1 в пользу Тима. В итоге после 4 часов 13 минут игрового времени австриец в большой борьбе дожал серба, не сумевшего добиться крайне редкого достижения — выиграть четвертый подряд турнир Большого шлема. В девятом гейме решающего сета Тим упустил два матчбола, но затем с третьей попытки все-таки сумел завершить этот упорный матч с результатом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

Теперь Доминик Тим встретится с Рафаэлем Надалем, которому год в решающей встрече Roland Garros назад уступил довольно быстро, а вот участницы женского финала 23-летняя австралийка Эшли Барти и 19-летняя чешка Маркета Вондроушова прежде на этом турнире дальше второго круга никогда не проходили. Кроме того, их матч по суммарному возрасту соперниц стал самым молодым женским финалом с 2008 года, когда 20-летняя сербка Ана Иванович обыграла 22-летнюю россиянку Динару Сафину.

Одной из причин, способствовавших столь неожиданной развязке главного грунтового теннисного женского состязания, стала неустойчивая погода. Практически всю вторую неделю турнира в Париже временами идет дождь, а сильный порывистый ветер вообще не прекращается.

В таких условиях вероятность сюрпризов выше, поскольку неподходящие для тенниса погодные условия, как правило, уравнивают шансы. Тем более, что у женщин на грунте сейчас нет такого ярко выраженного лидера, каким у мужчин является 11-кратный чемпион Roland Garros Рафаэль Надаль.

К тому же на пути к финалу Эшли Барти и Маркеты Вондроушовой не понадобилось совершать ничего сверхъестественного. С точки зрения рейтинга самой серьезной соперницей австралийки оказалась 14-я ракетка мира американка Мэдисон Кис, которую Барти одолела в четвертьфинале, в то время как Вондроушова, не отдавшая в шести матчах ни одного сета, в четвертом круге за 59 минут разгромила Анастасию Севастову из Латвии, занимающую в мировой классификации 12-е место. Другое дело, что для 19-летней чешки, которая прежде выше 38-го места никогда не поднималась, выход в финал турнира Большого шлема является огромным успехом. Да и Барти, прежде терпевшую в Париже систематические неудачи, в финале никто не ждал. Все-таки она считается специалисткой по быстрым покрытиям.

Финал получился незатейливым по сюжету, очень быстрым и довольно пресным по содержанию игры.

Вондроушова оказалась не готова к тому, чтобы оказать Барти серьезное сопротивление. В первых трех геймах австралийка отдала лишь три очка, и, хотя в середине встречи чешская левша временами неплохо использовала свои козыри в игре на задней линии, по большому счету сомнений в исходе финала не возникало. В итоге – 6:1, 6:3 после 1 часа 10 минут игры, в которой Вондроушова выиграла активными ударами лишь 10 очков, а Барти, используя свой коронный удар справа — 27.

Куда интереснее этого матча биография новоиспеченной чемпионки. В 2011 году она победила на юниорском Wimbledon, обыграв в финале россиянку Ирину Хромачеву, а осенью 2014 года, уже в 18 лет, неожиданно объявила о том, что прерывает свою карьеру. Трудно сказать, планировала ли Барти вернуться, но некоторый внутренний надрыв у нее тогда имел место наверняка. Правда, длительный отдых от тенниса пошел австралийке на пользу. Не без помощи крикета, в который она пробовала играть, в том числе и на весьма приличном уровне, Эшли Барти перезарядила батарейки. И, возобновив теннисную турнирную практику летом 2016 года, практически сразу начала показывать хорошие результаты.

В 2017 году Барти выиграла свой первый турнир WTA Tour в Куала-Лумпуре и попала в топ-20, а в начале нынешнего сезона дошла до четвертьфинала на Australian Open. Затем последовал триумф на представительном турнире категории Premier Mandatory в Майами. А теперь она стала первой за 46 лет австралийской чемпионкой Roland Garros, хотя несколько лет назад казалось, что куда ближе к этому находится парижская финалистка 2010 года Саманта Стосур, выигравшая в 2011 году US Open.

Более того, выиграв свой пятый титул за карьеру и заработав €2,3 млн в качестве призовых Эшли Барти вплотную приблизилась к тому, чтобы возглавить мировой рейтинг.

С понедельника она будет второй ракеткой мира, отставая от японки Наоми Осаки всего на 136 очков. Правда, в ближайшие пять недель, включающих в себя несколько травяных турниров и Wimbledon, Барти необходимо защитить 565 баллов, а Осаке — 295. Однако трава — коронное покрытие для австралийки, победившей год назад в Ноттингеме. А вот японка на траве пока не сыграла ни одного финала. Так что, если Эшли Барти на победной парижской волне сумеет продолжить успешные выступления в Великобритании, ей, не исключено, удастся покорить еще одну вершину.

Евгений Федяков