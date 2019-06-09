Прямая линия с Путиным состоится 20 июня

Традиционная 17-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году состоится 20 июня в 12:00. «Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Задать вопрос президенту можно с помощью СМС, ММС, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». «Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва – Путину" и "ОК Live"».

Прямую линию покажут в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В прошлом году прямую линию провели 7 июня в Гостином дворе. Глава государства пообщался с россиянами в измененном формате: в студии не было зрителей, а на связи с президентом находились губернаторы и члены правительства, которым Владимир Путин мог переадресовать вопросы в режиме конференции.

В каком формате пройдет общение президента с гражданами, читайте в публикации “Ъ FM”.