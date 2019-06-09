Адвокат Голунова попросила СКР проверить действия полиции при задержании журналиста

Адвокат журналиста Ивана Голунова Ольга Динзе подала в Следственный комитет России (СКР) заявление с просьбой проверить действия полицейских при задержании журналиста, сообщил в Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Согласно заявлению, госпожа Динзе просит СКР в случае подтверждения фактов насилия со стороны полицейских при задержании журналиста квалифицировать действия оперативных сотрудников по статьям 285, 286 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий»).

Журналист отдела расследований Иван Голунов был задержан 6 июня, полиция утверждала, что обнаружила у него наркотики — в рюкзаке и позже в квартире во время обыска. Господину Голунову было предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). С подозрением на сотрясение головного мозга и перелом ребер журналист 8 июня был госпитализирован в 71-ю городскую больницу, где врачи заявили, что из повреждений у него только ссадины на спине и синяк под глазом. Позднее его доставили в суд, где избрали меру пресечения — домашний арест.

7 и 8 июня в Москве и других городах России прошли пикеты в поддержку журналиста.

Подробнее о деле Ивана Голунова — в публикации “Ъ”.