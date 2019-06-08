Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). По этой статье журналисту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

«Освободить в зале суда и установить срок домашнего ареста до 7 августа»,— зачитал решение судья Михаил Максимов.

Следователь Игорь Лопатин высказывал опасения, что журналист может выехать за границу, так как у него есть загранпаспорт, и ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде ареста на два месяца. Прокурор ходатайство поддерживал.

Сторона защиты просила освободить Ивана Голунова, поскольку истекло максимальное время задержания. Просьба прекратить рассмотрение ходатайств следователя и освободить журналиста была отклонена судьей, после чего адвокаты попросили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации.

Сам господин Голунов полагает, что уголовное преследование связано с его журналистскими расследованиями о том, как устроен похоронный бизнес в России. На суде он сообщил, что ему ранее поступали угрозы. В день задержания Иван Голунов должен был отнести в редакцию черновик нового материала. Журналист также подчеркнул, что никогда не употреблял наркотики.

Возле Никулинского суда прошла стихийная акция в поддержку журналиста. Собравшиеся скандировали «Позор!» прямо под окнами зала, в котором проходило заседание. Трое участников акции были задержаны полицией. У входа дежурил автозак.

Корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко: Ликование толпы, которая собралась у стен суда и напротив, можно было слышать даже в зале суда. Люди обнимаются. И возле здания суда можно увидеть людей, которые в буквальном смысле счастливы, и воспринимают это как победу. Хотя некоторые из них напоминают о том, что это самое начало борьбы за свободу Ивана Голунова и, что называется, рано расслабляться. Источник: “Ъ FM”

В субботу, 8 июня, журналисту стало плохо в отделе полиции. Иван Голунов был доставлен в больницу №71, где полицейские несколько часов отказывались допустить к журналисту адвоката. Как сообщил главврач больницы Александр Мясников, серьезных травм у подозреваемого не нашли.

Редакция «Медузы» считает задержание своего спецкора провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью. 7 июня в Москве и других городах России прошли пикеты в поддержку журналиста. В столице несколько человек были задержаны, позднее их отпустили без составления протокола. Сегодня, 8 июня, пикеты продолжились рядом с Никулинским судом.

Иван Голунов известен своими расследованиями. Среди его публикаций — расследования о злоупотреблениях в столичной мэрии. Журналист работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон» и на телеканале «Дождь». Сейчас Иван Голунов спецкор «Медузы».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Расследователя отправили под следствие».

Роман Дорофеев